Bí thư Đồng Nai không nắm sai phạm của Phó bí thư tỉnh

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai cho hay tỉnh không nắm được các sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này chỉ tới khi có đơn tố cáo mới biết.

Bên lề kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX hôm nay, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã có những trao đổi liên quan tới sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Theo ông Cường, sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh xảy ra từ năm 2008 nhưng tỉnh không nắm được.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Nguyên nhân là do bà này là cán bộ thuộc diện do Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý, nên đơn tố cáo hay việc kỷ luật do Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) làm.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Ban Bí thư.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15, UBKT TƯ xem xét, thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Theo xác định, trong thời gian giữ các cương vị tỉnh ủy viên, GĐ Sở Công thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Thanh tham gia điều hành công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐTV là vi phạm luật Phòng chống tham nhũng.

Bà Thanh đã ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho công ty Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bà Thanh cũng được xác định đã ký các văn bản của UBND tỉnh không thuộc lĩnh vực do bà phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Ngoài ra, bà còn ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường chuyên dùng cho hợp tác xã An Phát, nhưng không thông qua tập thể UBND tỉnh, chưa báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư.

Bà Thanh cũng kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định của Đảng và Nhà nước là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Nhận thấy những vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là nghiêm trọng, UBKT TƯ đã quyết định thi hành kỷ luật bà này bằng hình thức cảnh cáo.

Thạch Quý