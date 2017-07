Mức nhiệt gần 54 độ C, Iran trở thành 1 trong những quốc gia nóng nhất thế giới

Với mức nhiệt gần 54 độ C, Iran đã vượt qua kỷ lục nhiệt độ cao nhất châu Á trong tháng 6/2017.

Etienne Kapikian, chuyên gia khí tượng học người Pháp cho hay, nhiệt độ ở thành phố Ahvaz thuộc phía tây nam Iran đạt ngưỡng kỷ lục là 53,7 độ C vào ngày 29/6/2017 vừa qua.

Nhiệt độ cao kỷ lục vào những ngày cuối tháng 6/ 2017 ở Iran. (Ảnh: Getty Images).

Nhiệt độ kỷ lục trong tháng 6/2017 ở khu vực châu Á được cho "tiệm cận" với mức nhiệt kỷ lục (56,6 độ C) đo được ở Thung lũng Chết, California vào 10/7/1913.

Theo USA Today, nhiệt độ đo được ở Iran nếu tính cả độ ẩm thì còn lên tới 61,1 độ C.

Thành phố Ahvaz có nhiệt độ lên tới 53,7 độ C vào ngày 29/6/2017.

Kapikian cho hay, nồng độ thủy ngân "đậm đặc" trong không khí là một trong những nguyên nhân khiến nhiệt độ ở Iran cao khủng khiếp.

Mặc dù đã hạ xuống 47 độ C, nhưng các chuyên gia cảnh báo, nhiệt độ của Iran có thể tăng lên 50 độ C do nồng độ thủy ngân tăng trở lại.

Nhiệt độ ở Iran lên tới 53,4 độ C.

Nhiệt độ tăng cao trong thời gian gần đây đang trở thành một trong những mối quan ngại hàng đầu của nhiều người dân trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, gần 1/3 dân số thế giới đang bị "phơi nhiễm" với sức nhiệt cao kỷ lục trong thời gian ít nhất 20 ngày/năm do ảnh hưởng đáng sợ của biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu gần đây còn cho thấy biến đổi khí hậu nếu không tiến hành cắt giảm lượng khí nhà kính thì có thể khiến ¾ dân số thế giới có nguy cơ tử vong vì sóng nhiệt chết người vào năm 2100.