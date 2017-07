LMHT: Lịch thi đấu Khu Vực Đại Chiến của LCK, LMS và LPL, SKT T1 chính thức xuất trận vào ngày mai

Hãy cùng chúng tôi đến với lịch thi đấu của Khu Vực Đại Chiến của LCK, LMS và LPL nhé.

Như các bạn đã biết, nhằm đem đến cho khán giả Liên Minh Huyền Thoại nhiều trận đấu quốc tế hấp dẫn giữa lúc các giải đấu quốc nội diễn ra. Riot Games đã tổ chức Khu Vực Đại Chiến và giải đấu này sẽ được thay thế cho hệ thống giải IEM.

Ngày 6/7, giải đấu Khu Vực Đại Chiến của 3 khu vực LCK, LMS và LPL sẽ chính thức khởi tranh. Đây có thể coi là 3 khu vực được những người hâm mộ trên toàn thế giới chờ đợi nhất khi những trận đấu sắp tới sẽ bao gồm những đội tuyển đều được đánh giá là thuộc nhóm dẫn đầu của Liên Minh Huyền Thoại Thế Giới thời điểm hiện tại. Các trận đấu sẽ là sự góp mặt của 12 đội tuyển: SK Telecom T1, KT Rolster, Samsung Galaxy, MVP, Flash Wolves, ahq e-Sports Club, J Team, Machi Esports, Team WE, Royal Never Give Up, EDward Gaming và Oh My God.

Thể thức thi đấu

Cũng giống như thể thức của khu vực Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Nhật Bản vừa diễn ra, 3 khu vực LCK, LMS và LPL cũng sẽ thi đấu với cách thức chia hạt giống các đội tuyển dựa trên thành tích từ Giải Mùa Xuân. Tuy nhiên vì mỗi khu vực có 4 đội tuyển góp mặt nên cũng có những thể thức riêng. Dưới đây là thông tin cụ thể về thể thức thi đấu:

Lịch thi đấu Vòng Bảng:

Lưu ý:

– Thời gian dưới đây là dự kiến và đã được quy đổi về múi giờ Việt Nam.

– Các đội sẽ thi đấu theo thể thức Bo1.

Vòng bán kết

Lưu ý:

– Thời gian dưới đây là dự kiến và đã được quy đổi về múi giờ Việt Nam

– Huấn luyện viên sẽ quyết định thứ tự các đội tuyển thi đấu và các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức Bo5.

– Nếu tỉ số là 3-0 sẽ không phải thi đấu 2 trận đấu cuối.

– Mỗi đội đều phải tham dự nếu thi đấu cả 5 trận, không đội nào được đấu quá 2 lần.

Vòng chung kết

Lưu ý:

– Thời gian dưới đây là dự kiến và đã được quy đổi về múi giờ Việt Nam

– Huấn luyện viên sẽ quyết định thứ tự các đội tuyển thi đấu và các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức Bo5.

– Nếu tỉ số là 3-0 sẽ không phải thi đấu 2 trận đấu cuối.

– Mỗi đội đều phải tham dự nếu thi đấu cả 5 trận, không đội nào được đấu quá 2 lần.