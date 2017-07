Kẻ vượt ngục dùng tên thật suốt 26 năm không bị phát hiện

Không đổi tên, ngồi tù 15 năm do hiếp dâm song Ái vẫn giấu được thân phận là kẻ bị truy nã do ăn trộm đạn dược, vượt ngục.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52, Công an Nghệ An) cho biết nghi can trốn truy nã 26 năm Trần Đình Ái vừa bị bắt tại thành phố Vũng Tàu.

Theo hồ sơ, năm 1989, Ái (lúc đó 21 tuổi) nhập ngũ Quân đoàn 1 (Bộ Quốc phòng). Đầu năm 1991, Ái 4 lần đột nhập kho vũ khí của đơn vị lấy đi 2kg thuốc nổ TNT, 3 hòm đạn 12,7 ly đem bán.

Cục điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng khởi tố Ái về tội Chiếm đoạt, mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Trung tuần tháng 6/1991, Ái trốn khỏi nơi giam giữ. Lệnh truy nã toàn quốc được ban bố nhưng nhà chức trách suốt nhiều năm mất dấu vết của kẻ trốn trại.

Một tháng trước, nhận công văn của Bộ Quốc phòng đề nghị phối hợp truy bắt Ái, PC52 Nghệ An vào cuộc. Các trinh sát chia thành nhiều mũi qua Lào, vào miền Nam, khu vực Tây nguyên để lùng sục tội phạm. Cuối tháng 6 khi có tin báo tại phường 10, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có người đàn ông tên Trần Đình Ái với đặc điểm nhận dạng giống người bị truy tìm, nhiều trinh sát đã đến xác minh.

Hồ sơ tại địa phương xác nhận người tên Ái này từng bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án 20 năm về tội Hiếp dâm trẻ em vào năm 1995 và được đặc xá trở về địa phương 2010. Anh ta hiện là chủ xưởng mộc mở tại nhà, có gia đình êm ấm với con nhỏ 3 tuổi. Nhiều khách hàng và hàng xóm khen ngợi ông chủ xưởng vui tính, hoà nhã.

Trần Đình Ái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Bình.

Trinh sát đóng giả thương lái, người vãng lai mua hàng để tiếp cận, đã xác định chủ xưởng mộc chính là nghi can vượt ngục 26 năm trước.

Buổi đêm cuối tháng 6, cảnh sát ập vào nhà, Ái lu loa vài câu rồi nhanh chóng thừa nhận chính là người trốn truy nã.

Ông ta nói rằng suốt thời gian dài ngồi tù về tội Hiếp dâm không bị phát hiện nên tạo được vỏ bọc an toàn. "Ái khai năm 1994 sau khi trốn trại đã vào tỉnh Lâm Đồng, nhập khẩu thành công với bản lý lịch sạch mà không cần thay tên đổi họ", một cán bộ điều tra nói.