Bộ sưu tập Hello Kitty lớn nhất thế giới của cụ ông Nhật 67 tuổi

Một cảnh sát về hưu ở Nhật Bản đã đổ toàn bộ tiền lương hưu dành dụm cả đời vào bộ sưu tập Hello Kitty lớn nhất thế giới.

Ông Masao Gunji, một cảnh sát kỳ cựu, hiện đang dành những ngày tháng hưu trí an nhàn để theo đuổi sở thích sưu tập chú mèo hồng dễ thương Hello Kitty, AFP đưa tin.

Người đàn ông 67 tuổi này đã không ngần ngại bỏ ra khoảng 260.000 USD để mua hơn 5.000 món đồ liên quan đến nhân vật hoạt hình Hello Kitty, thậm chí, còn xây riêng một ngôi nhà trưng bày màu hồng. Bộ sưu tập của ông Gunji không chỉ khiến những người hàng xóm trầm trồ ngưỡng mộ mà còn thu hút cả khách du lịch từ khắp nơi.

"Mèo Kitty vẫn luôn là niềm đam mê của tôi", ông Gunji tự nhận mình là một "fan cuồng" của cô mèo Kitty.

"Kitty thật đáng yêu, đặc biệt ở nét mặt", ông cụ 67 tuổi không kiềm chế được tình cảm.

Vào tháng 11 năm ngoái, tổ chức Guinness đã công nhận ông Gunji là người sở hữu bộ sưu tập Hello Kitty lớn nhất thế giới. Hello Kitty là nhân vật hư cấu do Công ty Sanrio sáng tạo. Ra mắt lần đầu vào năm 1974, cô mèo hồng đã trở thành một biểu tượng của Nhật Bản, nổi tiếng trên khắp thế giới, thu hút từ trẻ em đến người lớn. Hello Kitty trở thành thương hiệu toàn cầu với các sản phẩm như búp bê, thiệp, quần áo, phụ kiện, đồ dùng học tập và đồ gia dụng. Năm 1983, mèo Kitty được UNICEF vinh danh là "Người bạn đặc biệt của trẻ em".

Bà Yoshiko, vợ ông Gunji, hoàn toàn ủng hộ sở thích của chồng.

"Tôi không quan tâm ông ấy đã chi bao nhiêu tiền cho bộ sưu tập", bà nói, "Con người ta cần để lại dấu ấn gì đó trên đời và Hello Kitty là lẽ sống của chồng tôi".

"Đó là mơ ước của ông ấy".

