Chim Sẻ Đi Nắng thảm bại, Thần Long Trung Quốc bất lực trước No.1 Việt Nam

Ngày thi đấu đầu tiên giải AoE Việt – Trung 2017 đã chứng kiến một cơn địa chấn thực sự.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào 9 giờ sáng ngày hôm nay (5/7/2017), giải đấu AoE Việt – Trung 2017 đã chính thức khởi tranh vòng loại tại tại phòng máy Pegasus Club số 20, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội với thể thức đầu tiên là solo Random.

Đây có thể coi là sở trường của AoE Việt Nam, thế nhưng trong lịch sử, người Trung Quốc cũng đã từng cho chúng ta “nếm trái đắng” ở thể loại này, đó chính là chức vô địch solo Random của Shenlong (Thần Long) tại giải đấu AoE Việt Trung 2011.

Sau lễ bốc thăm chia bảng, như thường lệ, Chim Sẻ Đi Nắng vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Còn Shenlong là niềm hi vọng gần như duy nhất của đoàn AoE Trung Quốc trong thể thức solo Random.

Không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau vòng thi đấu đầu tiên, gần như toàn bộ game thủ Trung Quốc đều đã bị loại, chỉ duy nhất Shenlong vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình và lọt tới vòng Tứ Kết.

Tứ Kết cũng chính là vòng đấu chứng kiến bi kịch của cặp đôi được coi là tượng đài của AoE Việt – Trung trong suốt những năm qua.

Ở cặp đấu đầu tiên, Chim Sẻ Đi Nắng đối đầu với Gunny. Xét về thực lực, rõ ràng Chim Sẻ là người được đánh giá cao hơn, thế nhưng có vẻ như ông Trời đã bắt game thủ này phải dừng bước tại giải đấu AoE lớn nhất trong năm 2017 này.

Trong cả 3 game đấu, Chim Sẻ Đi Nắng đều gặp phải những kèo cực khó. Carthaginian vs Phoenician, Roman vs Egyptian và Carthaginian vs Palmyran. Với những bạn chưa biết thì Carthaginian chính là một trong 3 loại quân yếu nhất ở thể loại solo Random, trong khi đó Phoenician, Egyptian hay Palmyran đều là quân thuộc loại tuyển đến siêu tuyển.

Tất nhiên, với trình độ của Gunny, game thủ này đủ kinh nghiệm để tận dụng lợi thế quá lớn của mình và nhanh chóng dứt điểm Chim Sẻ Đi Nắng với tỷ số 3-0. Đây cũng là lần đầu tiên Chim Sẻ phải dừng bước ngay từ vòng Tứ Kết ở thể thức solo Random.

Gunny (bên trái) đã xuất sắc đánh bại Chim Sẻ Đi Nắng với tỷ số 3-0.

Ứng cử viên số 1 của giải đấu đã bị loại, ngay lập tức mọi người đều hướng sự chú ý sang trận Tứ Kết tiếp theo cũng vô cùng hấp dẫn giữa Thần Long Trung Quốc, và đối thủ của anh ta chính là game thủ No.1 (người đồng đội của Chim Sẻ Đi Nắng ở clan GameTV).

Xét về tiếng tăm, No.1 không thể so sánh với ShenLong, thế nhưng với kèo đấu solo Random thì lại là một câu chuyện khác. Trong những năm gần đây, khoảng cách về trình độ giữa AoE Việt Nam và AoE Trung Quốc ở kèo đấu này ngày một được giãn cách. Shenlong không còn là Shenlong của năm 2011, và No.1 mới là người được đánh giá cao hơn.

Khu thi đấu của đoàn AoE Trung Quốc, ShenLong ngồi bên trái.

Thực tế đã chứng minh điều đó, game thủ No.1 đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước Shenlong với tỷ số 2-0 trước sự ngỡ ngàng của đoàn AoE Trung Quốc. Mặc dù sau đó, Shenlong cũng phần nào thể hiện được đẳng cấp của mình khi gỡ hòa 2-2, buộc cặp đấu phải bước vào trận thứ 5 định mệnh.

Trong trận đấu cuối cùng này, Shenlong được cầm Chém tuyển Persian, nhưng No.1 cũng được cầm Cung tuyển Assyrian. Đây vốn là một kèo được đánh giá là ngang ngửa, thế nhưng người Trung Quốc chưa bao giờ được đánh giá cao khi cầm quân Chém.

Dù Shenlong đã thi đấu rất cố gắng, tìm đủ mọi cách để có thể hạ gục đối phương, thế nhưng No.1 lại thể hiện một sự bản lĩnh đến kinh người. Game thủ tới từ clan GameTV đã bình tình phòng thủ, đánh cực kì chắc chắn, chuẩn bài và dần dần chiếm lợi thế.

Shenlong tìm mọi cách để tấn công khi được cầm Chém tuyển.

Chứng kiến Shenlong tấn công trong bất lực, rất nhiều khán giả đã tỏ ra tiếc nuối cho Đệ Nhất Cao Thủ AoE Trung Quốc. Càng đánh No.1 càng khỏe, trong khi đó Shenlong thì ngược lại, và kết cục không thể tránh khỏi. Shenlong bị loại, đoàn AoE Trung Quốc chính thức sạch bóng ở thể thức solo Random.

Tuy nhiên, Shenlong và các đồng đội vẫn còn rất nhiều cơ hội để chứng tổ được đẳng cấp của mình, đặc biệt là trong các thể thức đánh cung R (sở trường của AoE Trung Quốc). Mọi thông tin về giải đấu AoE Việt Trung 2017 sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.