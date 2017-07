Điểm lại dấu hiệu vi phạm hình sự ở dự án của ông Lê Thanh Thản

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết sẽ khởi tố vụ án, làm rõ vi phạm của các cá nhân liên quan sai phạm tại các dự án của ông Lê Thanh Thản. Dân trí xin điểm lại dấu hiệu vi phạm hình sự đã được Thanh tra Chính phủ phát hiện tại dự án Đại Thanh (Hà Nội) của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên do ông Thản làm Chủ tịch.

Như Dân trí phản ánh, tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội sáng nay 5/7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an Hà Nội đã nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tiếp nhận kết luận của Thanh tra Thành phố xử lý vụ việc liên quan đến tội trốn thuế và vi phạm các quy định về quản lý nhà ở của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch.

Bộ Công an cũng nhận được kết luận của Thanh tra Chính phủ về đơn vị này ở 21 tỉnh thành trên cả nước.

Theo Khương, nếu để cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can các vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố thì sang tuần sau sẽ làm.

“Sau khi có ý kiến của lãnh đạo Bộ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân để khởi tố bị can. Còn Bộ quyết định để Cục C46 khởi tố chung vi phạm ở 21 địa phương thì chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu mà chúng tôi đã điều tra, xác minh cho Bộ giải quyết”- Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Một góc dự án Đại Thanh.

Đây là sự việc mà Dân trí đã liên tục thông tin trong thời gian qua. Vào đầu tháng 3/2017, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hà Nội. Qua đó kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc xảy ra tại Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội.

“Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư (Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - PV) vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính với nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước”- kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ nhận thấy dự án Đại Thanh được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho triển khai tháng 1/2010 là dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006 của Chính phủ.

Theo kết luận thanh tra số 2386/KL-TTCP, khu đất xây dựng dự án Đại Thanh thuộc xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì có nguồn gốc là đất của Nhà nước cho Công ty Gốm xây dựng Đại Thanh thuê từ năm 2000, trả tiền hàng năm với mục đích sản xuất gạch ngói, thời gian thuê 20 năm, tổng diện tích gần 128.000 m2.

Ngày 30/10/2009, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2009/HĐHTK với Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Công ty Hải Phát).

Đến ngày 6/5/2010 Công ty Hải Phát và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên ký hợp đồng số 173/HĐ-HTĐT góp vốn thực hiện đầu tư kinh doanh dự án Đại Thanh, trong đó các bên uỷ quyền cho Công ty Hải Phát thay mặt các bên sử dụng pháp nhân đứng ra đàm phán với Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh để ký kết, thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2009/HĐHTK.

Ngày 26/7/2011, Công ty Hải Phát và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên ký hợp đồng số 31/2011 với nội dung, Công ty Hải Phát chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên để đơn vị này đầu tư 100% vốn triển khai thực hiện dự án.

Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án và phát hiện đến hết tháng 3/2013 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh chưa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng dự án. Đến cuối tháng 12/2013, Công ty Hải Phát mới kê khai xác định số thuế phải nộp gần 1,4 tỷ đồng.

Về tiền thuê đất, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh đã không nộp tiền thuê đất, nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp đến ngày 19/12/2013 tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. Ngày 21/8/2013, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (kế thừa trách nhiệm các bên tham gia dự án) nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước 30 tỷ đồng, hiện đang để tại tài khoản tạm giữ của Chi cục Thuế huyện Thanh Trì.

Đầu năm 2010, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty Hải Phát nghiên cứu lập và thực hiện dự án Đại Thanh, trong đó có nội dung: “Nghiêm cấm việc huy động vốn để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”.

Tuy nhiên khi kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện dự án Đại Thanh được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho triển khai tháng 1/2010 là dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục của dự án đến nay mới có văn bản của UBND TP Hà Nội chấp thuận cho nghiên cứu lập và thực hiện.

Tại thời điểm Thanh tra Chính phủ thanh tra thì dự án đã hoàn thiện xong 6 khối nhà chung cư, các căn hộ liền kề, các biệt thự và đã bán hết cho các người mua.

“Theo quy định của pháp luật, dự án Đại Thanh còn tiếp tục phải thực hiện các thủ tục: phê duyệt dự án nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định giao đất, nhận bàn giao đất ngoài thực địa, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước…

Các điều kiện này đến thời điểm thanh tra chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành. Tuy chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nhưng Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên vẫn triển khai thực hiện dự án. Tại thời điểm thanh tra dự án đã hoàn thiện xong 6 khối nhà chung cư, các căn hộ liền kề, các biệt thự và đã bán hết cho các người mua” - kết luận thanh tra chỉ rõ.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, các bên tham gia dự án gồm Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh, Công ty Hải Phát và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã vi phạm các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Vụ việc của dự án Đại Thanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội; đối với các bên tham gia dự án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính với nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước. Chính vì thế, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ công an điều tra, xem xét dấu hiệu vi phạm hình sự tại dự án này.

Thế Kha