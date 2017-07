Tài xế đâm CSGT: Yêu cầu Bộ Công an xử lý tội cố ý giết người

Tại Hội nghị sơ hết về An toàn giao thông chiều 4/7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Công an và các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, lao xe vào lực lượng công vụ. Ngoài tội danh chống người thi hành công vụ cần xem xét đến hành vi cố ý giết người.

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình trạng người vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông (CSGT), chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và cán bộ, chiến sĩ thi hành công vụ, trong đó làm một số cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an hy sinh và bị thương tích.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh về vấn đề người tham gia giao thông chống đối lực lượng CSGT. Trung tướng Sơn dẫn lại những vụ việc nghiêm trọng xảy ra từ đầu năm đến nay, đặc biệt đã có 3 CSGT hi sinh và bị trọng thương.

Hình ảnh CSGT tại Hà Tĩnh bị xe container cố tình tông trọng thương chiều 30/6

Gần nhất, ngày 2/7, một thanh niên đã đâm xe vào CSGT ở Phú Thọ khiến một người bị thương nặng, rồi tử vong. Ngày 30/6, một cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh bị trọng thương sau khi đu bám trước một xe container, tài xế cố tình cho xe chèn lên người nhưng rất may CSGT ngã vào dải phân cách cứng trên đường nên thoát chết. Ngày 15/4, một Thiếu tá CSGT tỉnh Đồng Nai bị xe tải tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, trong 6 tháng, ngành công an đã tước quyền sử dụng giấy phép trên 11.000 trường hợp, khởi tố 1.500 vụ án với hơn 1.500 bị can đã gây các vụ tai nạn nghiêm trọng, hơn 1.500 lái xe phải vào tù.

Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, ý thức của người lái xe còn có nhiều vấn đề rất đáng quan ngại, số vụ những người lái xe tải, xe container, xe khách tiếp tục gia tăng các hành vi chống đối lực lượng thực thi công vụ. Trong khi đó, công tác tuyên truyền an toàn giao thông chưa tạo chuyển biến đến ý thức của nhiều lái xe.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn: "Ý thức của người lái xe còn có nhiều vấn đề rất đáng quan ngại"

Trong tình hình hiện nay, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSGT nói riêng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và chống lại lực lượng trong khi thi hành công vụ.

Bộ Công an cũng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, lao xe vào lực lượng công vụ. Ngoài tội danh chống người thi hành công vụ cần xem xét đến hành vi cố ý giết người.

Đối với người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi phương tiện, biện pháp công tác của lực lượng Công an để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác, đồng thời có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về tài sản của Nhà nước, tính mạng, sức khỏe của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ khi thi hành công vụ.

