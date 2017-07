Thiếu tướng Đoàn Duy Khương: Các dự án của đại gia “điếu cày” đều có dấu hiệu trốn thuế

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, doanh nghiệp của “đại gia điếu cày” Thanh Thản triển khai nhiều dự án trên địa bàn TP Hà Nội. Các dự án này qua điều tra đều thấy có dấu hiệu về tội trốn thuế và vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Sáng 5/7, phát biểu tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Mai (tổ Đông Anh) – Trưởng ban Kinh tế ngân sách - dành nhiều thời gian đề cập đến vấn đề vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo bà Mai, tình hình vi phạm trật tự xây dựng không chỉ xảy ra ở các hộ gia đình mà còn ở các tổ chức phát triển nhà ở.

Bà Mai cho biết, tại kỳ họp thứ 3 (đầu tháng 11/2016), HĐND TP Hà Nội cũng đã có phóng sự minh chứng rõ việc một số tòa nhà chung cư xây dựng sai so với giấy phép. Một số vụ việc nghiêm trọng của các tổ chức đã được thành phố chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội làm rõ quá trình điều tra các công trình vi phạm trật tự xây dựng

Vì vậy, đại biểu Mai đề nghị Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Thiếu tướng Đoàn Duy Khương) làm rõ tiến độ xử lý các vụ việc kể trên để công khai kết quả tới cử tri. Đại biểu cho rằng, trong quá trình xử lý nếu xác định rõ vi phạm thì cần thiết phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

“Vì các vụ vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng nên chúng ta phải có câu trả lời cho cử tri rõ tiến độ xử lý”, bà Phạm Thị Thanh Mai nói.

Trả lời vấn đề trên, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra TP đã chuyển sang cho Công an TP điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của một số đơn vị, trong đó điển hình là Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên do ông Thản làm Chủ tịch.

“Đây là đơn vị triển khai rất nhiều dự án trên địa bàn TP Hà Nội (khoảng 12 dự án). Các dự án này qua điều tra đều thấy có dấu hiệu về tội trốn thuế, và có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời rõ câu hỏi của đại biểu

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, Công an TP đã nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tiếp nhận kết luận của Thanh tra TP xử lý vụ việc trên, tuy nhiên Bộ Công an cũng nhận được kết luận của Thanh tra Chính phủ về đơn vị này ở 21 tỉnh thành trên cả nước.

“Vì vậy trong qua trình điều tra, chúng tôi cũng phải phối hợp chặt chẽ với C46 của Bộ Công an để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đang chờ ý kiến quyết định của Bộ Công an”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói thêm.

Theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, nếu để cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can các vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố thì sang tuần sau sẽ làm.

“Sau khi có ý kiến của lãnh đạo Bộ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân để khởi tố bị can. Còn Bộ quyết định để Cục C46 khởi tố chung vi phạm ở 21 địa phương thì chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu mà chúng tôi đã điều tra, xác minh cho Bộ giải quyết”, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết.

Quang Phong