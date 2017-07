Hà Nội: Các điểm “nóng” phức tạp xuất phát từ sai phạm trong quản lý đất đai

UBND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố có 14 vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị. Nguyên nhân dẫn đến các điểm “nóng” xuất phát từ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

Báo cáo tổng hợp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND, UBND TP Hà Nội tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh nông thôn đang có dấu hiệu “nóng” xuất phát từ sai phạm trong quản lý và sử dụng đất chậm xử lý; hoạt động “tín dụng đen”, lô đề diễn ra công khai trắng trợn, tổ chức đánh bạc lén lút tinh vi.

Lý giải vấn đề trên, UBND TP Hà Nội cho biết, Thủ đô đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, cùng với “áp lực” lớn về sự phát triển, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, dẫn đến mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân diễn biến phức tạp, có mặt còn diễn ra gay gắt.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong lần về xã Đồng Tâm đối thoại với người dân giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai

Qua công tác nắm tình hình, UBND TP Hà Nội chỉ rõ, trên địa bàn thành phố hiện còn 14 vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị, diễn ra tại 12 quận, huyện.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tố cáo cán bộ tham nhũng, tiêu cực chậm bị xử lý hoặc xử lý chưa triệt để, gây mất lòng tin trong nhân dân...

“Các vụ việc trên nếu không xử lý dứt điểm sẽ tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn”, báo cáo của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Trước tình hình trên, Công an thành phố đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình 05 Thành ủy xây dựng Đề án “Đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. Nội dung trong đó tập trung chỉ đạo lực lượng công an các cấp tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chủ động đấu tranh với các hoạt động lợi dụng khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền, kích động, lôi kéo quần chúng tham gia tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự...

Về hoạt đồng “tín dụng đen”, lô đề, cờ bạc trên địa bàn, UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua tình trạng này vẫn diễn ra tuy không công khai nhưng quy mô, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, nhất là ở các địa bàn nông thôn.

Theo UBND TP Hà Nội các ổ, nhóm cờ bạc thường xuyên thay đổi phương thức, địa điểm hoạt động, nhất là tại một số địa bàn có địa hình phức tạp như sông hồ, đồi núi, hoặc địa bàn giáp ranh. Đặc biệt, tình hình cờ bạc lợi dụng công nghệ cao (lô đề, cá độ bóng đá, xóc đĩa qua mạng), diễn ra trên mạng internet, có sự liên kết giữa các đối tượng tại thành phố Hà Nội với các đối tượng tỉnh ngoài và nước ngoài.

UBND TP Hà Nội cho biết, các vụ việc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, người bị hại ít khi trình báo cơ quan công an hoặc không hợp tác vì nhiều lý do như đối tượng cho vay đe dọa… dẫn đến khó khăn cho công tác điều tra, khám phá.

Trước tình trạng trên, thời gian tới thành phố Hà Nội sẽ vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho lực lượng công an để kịp thời triệt phá; Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, hoạt động của các ổ nhóm nghi vấn hoạt động cờ bạc để kịp thời có biện pháp đấu tranh, triệt xóa.

Tham mưu với Bộ Công an, thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ rà soát, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan theo hướng tăng chế tài xử phạt đảm bảo tính giáo dục, răn đe; bổ sung hình phạt đối với nhóm hành vi vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý đối với các hành vi này…

Quang Phong