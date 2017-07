Thư viện "sang chảnh" của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Người mẫu gợi cảm Emily Ratajkowski tiết lộ, vì ngực to và gợi cảm, cô mất nhiều vai diễn điện ảnh mà cô mong chờ.

Công an tp Hà Nội cho biết đang chờ quyết định của Bộ Công an để khởi tố một số công ty có dấu hiệu trốn thuế do ông Lê Thanh Thản nắm giữ.