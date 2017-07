Khám phá một nét văn hóa Sài Gòn qua những chuyển động quanh bến Vân Đồn

Sông Sài Gòn, một tuyệt tác của thiên nhiên ngay giữa lòng đô thị, qua bao năm tháng thăng trầm vẫn luôn bình thản chứng kiến những câu chuyện về cuộc sống của người dân hai bên bờ. Mỗi thời khắc trong ngày, những chuyển động trên và quanh dòng sông này đều mang đến cho tôi nhiều xúc cảm khó quên.

Nếu Sài Gòn là cơ thể, thì sông Sài Gòn chắc chắn phải là mạch máu, chảy theo các con kênh rạch đi muôn hướng, nuôi dưỡng đời sống và tinh thần của người dân cư ngụ trên miền đất phồn hoa này. May mắn chọn được một chốn an cư ngay nơi giao thoa giữa các quận trung tâm là bến Vân Đồn, sáng trưa chiều tối tôi đều có cơ hội quan sát, lắng nghe và cảm nhận một Sài Gòn sầm uất, nguy nga, rất đẹp và cũng rất “đời”.

Bình minh trên sông Sài Gòn

Sáng. Người dân quanh bến sông dễ dàng bắt được những âm thanh náo nhiệt từ các con chợ lớn nhỏ, những chiếc xe chở hải sản hấp dẫn, những sạp trái cây cao vút, mùi hương thức ăn chiên xào thơm phức. Chợt nghĩ nếu lúc nào đó không còn được đi trên những con đường ồn ào ven sông Sài Gòn nữa, một ngày của tôi sẽ trở nên thiếu thốn biết bao.

Chiều. Thời khắc khi hoàng hôn chạm bóng lên mảnh đất Sài Gòn, những dải đèn đường chạy dài ven sông lập tức được thắp sáng, hòa với ánh đèn đa màu từ các tòa nhà cao tầng xung quanh, hứa hẹn về một đêm đô thị nhiều niềm vui.

Sài Gòn đẹp thơ mộng khi hoàng hôn dần buông phía chân trời

Tối. Văn hóa ẩm thực của Sài Gòn được đánh giá phong phú và đa dạng. Thỉnh thoảng khi đón tiếp vài người bạn phương xa, tôi thường dẫn họ đến khu vực Cầu Mống. Bên cạnh hàng quán ngút ngàn, thì những tiếng rao đêm, màn biểu diễn ảo thuật hoặc văn nghệ trước các quán ăn hè phố cũng mang lại một nét rất “Sài Gòn” mà tôi muốn khách quý của mình nhớ mãi.

Sài Gòn khoác lên mình một chiếc áo đẹp lộng lẫy khi màn đêm buông xuống

Đêm. Trong tâm trí của tôi, Sài Gòn dường như chưa bao giờ ngủ. Tựa vào ô cửa sổ của tòa nhà cao tầng, tôi bình yên ngắm nhìn những chiếc thuyền lặng lẽ lướt trên sông, vẳng nghe tiếng cười đùa say mèm của những người trẻ, dõi mắt theo những chuyến xe vội vã trên đoạn đường cho kịp về nhà…

Sài Gòn dường như không bao giờ ngủ

Vì vậy nếu được hỏi, tôi không ngại cho lời khuyên về một căn hộ ven sông với nhiều thuận lợi về mặt giao thương, tầm nhìn và văn hóa. Đặc biệt những năm gần đây, bến Vân Đồn đang nổi lên như một “hiện tượng” của các chuyên gia bất động sản.

Nổi bật trong số các dự án cao ốc là một cái tên thể hiện được hết giá trị đáng kể nhất: “tầm nhìn vàng” – The GoldView. Sở hữu vị trí đắc địa, The GoldView trao cho cư dân sự thuận tiện tuyệt đối khi chỉ cách trung tâm thành phố vài phút đi xe, tan ca chỉ năm phút là về đến nhà, tránh được nhiều phiền phức mang tính cố hữu của Sài Gòn như kẹt xe, mưa ngập. Hơn nữa, tầm nhìn thoáng đãng phóng mắt ra sông Sài Gòn sẽ là “món quà” không gì có thể so sánh được cho sức khoẻ và tinh thần của cư dân The GoldView.

The GoldView – nơi bạn tận hưởng một cuộc sống đẳng cấp ngay giữa trung tâm Sài Gòn phồn hoa

Nếu đang băn khoăn tìm cho mình một nơi an cư tại mảnh đất phồn hoa này, hãy thử chọn bến Vân Đồn làm điểm đến và The GoldView là nhà của mình để trải nghiệm một không gian sống yên tĩnh giữa lòng đô thị ồn ào.

Hà Anh