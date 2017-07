Nghi án làm giả quyết định của Chủ tịch tỉnh để lừa đảo

Tin từ công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng chiều nay (4/7) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, tài liệu để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995, ở xã Đại Bản, huyện An Dương, nguyên là chiến sĩ thuộc công an huyện An Dương) và Nguyễn Đình Quang (SN1995, ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

