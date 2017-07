Dự báo thời tiết 5/7: 7 tỉnh đối mặt với lũ quét, sạt lở đất

Mưa ròng rã nhiều tuần khiến đất đá bở nhão khiến các tỉnh vùng núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạch lở đất.

Miền Bắc đã có mưa dai dẳng suốt gần tháng qua, đặc biệt kéo dài tại các tỉnh vùng núi do tác động liên tục của rãnh thấp và vùng hội tụ mây ẩm trên độ cao 1.500m.

Trong hôm nay, khi rãnh thấp yếu đi, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh đồng bằng, ven biển sẽ ít mưa, chủ yếu mưa ngắt quãng vào chiều tối. Các tỉnh vùng núi mưa cũng giảm cường độ, số điểm có mưa vừa, mưa to giảm hẳn nhưng chưa dứt ngay.

7 tỉnh vùng núi phía Bắc cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Dự báo mưa tại các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc sẽ còn tiếp diễn trong 2-3 ngày tới. Dù không xối xả nhưng do mưa kéo dài nhiều ngày nên đất đá bở nhão, mất độ kết dính, chỉ cần tác động nhỏ cũng xảy ra sạt lở và lũ quét, đặc biệt tại 7 tình vùng núi phía Bắc.

Tại Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên); Sơn La (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp,Thuận Châu).

Tỉnh Điện Biên (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Tủa Chùa, Mường Lay, Tuần Giáo); Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng); Yên Bái (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn);

Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Bắc Mê); Cao Bằng (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, Thông Nông).

Do vẫn có mưa nên nhiệt độ khắp miền Bắc giữ ở mức độ, thủ đô Hà Nội không quá 32 độ, các tỉnh trung du phổ biến 29-32 độ. Các tỉnh Tây Bắc phổ biến 27 – 30 độ C.

Tại miền Trung, nắng nóng tiếp tục hạ nhiệt. Từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế ở mức 31-34 độ C, khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận cũng giảm 1-2 độ so với hôm qua, về mức 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối do tác động của gió mùa Tây Nam.

Cũng do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

M.Anh