Ngư dân khốn đốn vì cá ngừ đại dương mất mùa, sản lượng thấp

Sau chuyến biển hơn 20 ngày, hàng loạt tàu cá đánh bắt xa bờ ở tỉnh Khánh Hòa thất thu do mất mùa cá ngừ đại dương. Đây là chuyến biển thất thu liên tiếp trong 2 tháng qua, sau vài chuyến trúng đậm cá ngừ đại dương vào đầu năm.

Ngư dân Khánh Hòa kéo cá ngừ đại dương lên khoang tàu, sáng 4/7

Sáng 4/7, hàng chục tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương ở Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1… lần lượt cập cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) để đưa cá lên bán cho thương lái.

Theo ghi nhận từ các chủ tàu, nhìn chung chuyến biển này, đa phần các tàu chỉ đủ chi phí hoặc thậm chí bị thua lỗ do sản lượng đánh bắt khá thấp. Bình quân mỗi tàu đánh bắt được 15-20 con cá ngừ đại dương nhưng đa phần cá khá nhỏ (khoảng 30 kg/con) nên đạt bình quân 7-8 tạ/tàu. Một số tàu khác may mắn hơn đạt xấp xỉ 1 tấn nhưng cũng không nhiều.

Chuyến biển đánh bắt không đạt, ngư dân khá rầu rĩ, không khí mua bán cũng không mấy nhộn nhịp.

Ngư dân Lê Văn Tèo (phường Xương Huân, TP Nha Trang), thuyền trưởng tàu cá KH 94183-TS, cho biết, tàu anh đánh bắt 21 ngày ở vùng biển Trường Sa nhưng chỉ thu được khoảng 20 con cá ngừ đại dương.

“Thời tiết thay đổi, ngư trường bị cạn rồi! Tàu đánh bắt đông quá nên mình đánh không có cá. Chuyến này, nhìn chung cứ 10 tàu thì 3 tàu đánh có lãi, 3 tàu đủ vốn và 4 tàu bị lỗ. Tàu tôi chỉ đạt 7-8 tạ nên cũng đủ chi phí thôi”, ngư dân Tèo nói.

Thương lái kiểm tra chất lượng cá ngừ đại dương tại cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), sáng 4/7

Trong khi đó, tàu cá KH 90569-TS của anh Trần Quốc Tý (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) may mắn hơn đánh bắt được 25 con cá ngừ đại dương nhưng do cá nhỏ nên chỉ đạt khoảng 7 tạ.

“Tàu có công suất 300CV, đánh bắt ở Trường Sa 20 ngày, chi phí hết cũng 60-70 triệu đồng. Nhưng với sản lượng này thì cũng may lắm đủ vốn”, một người ngư dân tàu KH 90569-TS, nói.

Đại diện một thương lái thu mua cá ngừ đại dương tại cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), cho biết, hiện giá cá tại cảng là 100.000 đồng/kg (loại 1).

Thắc mắc sản lượng thấp nhưng giá cá không hề tăng so với những tháng trước, thương lái này cho rằng, do mùa hè nên chất lượng cá thấp và cho biết thêm, với mức giá trên đã cao hơn 8.000 đồng/kg so với một số tỉnh khác.

Hoạt động thu mua cá ngừ đại dương ở cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa), vào sáng cùng ngày

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), cho biết, 2 chuyến biển liên tiếp trong 2 tháng qua, ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ.

“Chuyến này sản lượng đánh bắt rất yếu, có tàu chỉ đạt 5 đến 10 con/chuyến. Nghề này không thể lường trước hết những khó khăn, đánh không có cá”, ông Hiếu cho biết.

Chuyến biển này, nhiều tàu cá đánh bắt được cá loại nhỏ, chỉ đạt khoảng 25-30kg/con

Theo Chi Cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh này có 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, số tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương chiếm hơn 200 tàu cá, đánh bắt ở ngoài khơi.

Theo Chi cục này, hiện nay do thời tiết thay đổi liên tục, phức tạp đã gây ra không ít khó khăn trong công tác dự báo luồng đi của dòng cá ngừ đại dương trên biển.

Ngư dân khốn đốn vì cá ngừ đại dương mất mùa, sản lượng thấp

Được biết, Khánh Hòa là một trong những địa phương phát triển mạnh nghề đánh bắt cá ngừ đại dương. Theo ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), do đánh bắt thất thường, sản lượng cá ngừ đại dương giảm, một số chủ tàu đã chuyển từ đánh bắt xa bờ sang đánh bắt gần bờ.

Bên cạnh đó, việc các tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương “thất thu” liên tiếp cũng ảnh hưởng đến sự ổn định lao động đi biển trên tàu. Với sản lượng đánh bắt kể trên, chủ tàu cá hầu như rất ít có lãi nên bạn thuyền được chia tiền công rất ít, thậm chí là không có. Vì thế, sau chuyến biển dài ngày, cuộc sống của những người làm công đi biển hết sức khó khăn.

Viết Hảo