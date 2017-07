Thu giữ hơn nửa tấn bì lợn, lòng lợn đang bốc mùi hôi, thối

Qua quá trình kiểm tra một cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc, chế biến lòng, bì, mỡ lợn, Công an huyện Duy Tiên đã phát hiện và thu giữ giữ 569 kg bì lợn, lòng lợn đang bốc mùi hôi, thối.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào ngày 3/7, Công an huyện Duy Tiên đã kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc, chế biến lòng, bì, mỡ lợn của ông Nguyễn Văn Tìn(SN 1962), trú tại thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; thu giữ 569 kg bì lợn, lòng lợn đang bốc mùi hôi, thối.

569 kg bì lợn, lòng lợn đang bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bám đầy (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ số thực phẩm trên, cũng như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời khai nhận toàn bộ số lòng lợn, bì lợn, mỡ lợn được thu gom mua tại các chợ trên địa bàn các xã, huyện Kim Bảng và sau đó chế biến, bán cho các nhà hàng.

Hiện công an huyện đã lập biên bản vi phạm, bàn giao cho chính quyền địa phương tiêu hủy số thực phẩm không nguồn gốc trên và xử lý theo thẩm quyền.

Đức Văn