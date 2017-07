Những smartphone cao cấp được trông đợi nhất trong nửa cuối năm 2017

Năm 2017 đã bước qua được một nửa đã chứng kiến sự xuất hiện của không ít smartphone “bom tấn” trong 6 tháng vừa qua. Tuy nhiên, thị trường smartphone của nửa cuối năm 2017 hứa hẹn sẽ còn sôi động hơn nữa khi những smartphone được trông đợi nhất trong năm sẽ được lộ diện, có thể kể đến như iPhone 8 hay Galaxy Note 8...

Bộ 3 iPhone 8/iPhone 7S/iPhone 7S Plus của Apple

2017 là thời điểm đánh dấu tròn 10 năm phiên bản iPhone đầu tiên được xuất hiện và để chào mừng sự kiện đặc biệt này, Apple được cho là sẽ ra mắt một phiên bản iPhone đặc biệt, mà giới công nghệ tin rằng đó sẽ là iPhone 8.

Theo giới thạo tin, iPhone 8 sẽ có sự khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản iPhone trước đây, khi Apple đã loại bỏ nút Home vật lý và kéo màn hình ra sát các cạnh. Sản phẩm cũng được trang bị một cấu hình mạnh mẽ nhất từ trước đến nay cùng nhiều tính năng lần đầu xuất hiện trên iPhone, chẳng hạn tính năng sạc không dây, cảm biến vân tay tích hợp vào màn hình, lớp vỏ bằng kính cường lực...

Bên cạnh iPhone 8, Apple cũng được cho là sẽ trình làng thêm iPhone 7S và 7S Plus, là phiên bản nâng cấp của bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus ra mắt vào năm ngoái. Khác với iPhone 8, bộ đôi iPhone 7S và 7S Plus nhiều khả năng sẽ là sự nâng cấp nhẹ về cấu hình và vẫn giữ nguyên thiết kế bên ngoài của bộ đôi iPhone 7/7 Plus năm ngoái.

Samsung Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 là chiếc smartphone đang rất được trông đợi của Samsung, không chỉ bởi đây là chiếc smartphone cao cấp mà còn bởi giới công nghệ lẫn người dùng đang chờ đợi xem Samsung sẽ làm gì để lấy lại danh tiếng cho dòng Galaxy Note sau sự cố gặp phải với Galaxy Note 7 vào năm ngoái, buộc Samsung phải sớm thu hồi sản phẩm.

Chắc hẳn hơn ai hết Samsung hiểu rằng hãng sẽ không được phép phạm phải một sai lầm nào nữa với Galaxy Note 8, nếu không đây sẽ xem như là “đòn kết liễu” để buộc Samsung phải kết thúc dòng smartphone Galaxy Note, dù muốn hay không.

Thêm một lý do để Galaxy Note 8 được giới công nghệ trông đợi đó là bởi vì bộ đôi Galaxy S8 và S8+ được ra mắt vào đầu năm nay đã được đánh giá rất cao, do vậy giới công nghệ muốn xem Samsung sẽ làm gì để tạo nên sự khác biệt trên Galaxy Note 8.

Theo giới thạo tin, Galaxy Note 8 sẽ sở hữu màn hình lớn hơn bộ đôi Galaxy S8/S8+, cũng sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 835 cao cấp nhưng được nâng cấp bộ nhớ RAM lên đến 6GB. Đặc biệt Galaxy Note 8 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên sở hữu camera kép của Samsung.

Sony Xperia XZ2

Đầu năm nay Sony tuyên bố sẽ từ bỏ phân khúc smartphone cận trung để tập trung vào phân khúc bình dân và cao cấp, điều này cho thấy Sony sẽ đầu tư mạnh hơn đến phân khúc cao cấp để có thể cạnh tranh với các “bom tấn” khác.

Nhiều khả năng chiếc smartphone cao cấp đầu tiên được Sony trình làng sau khi thay đổi chiến lược của mình đó là Xperia XZ2, phiên bản nâng cấp của Xperia XZ. Theo các thông tin vừa được tiết lộ thì nhiều khả năng chiếc smartphone cao cấp này sẽ được trang bị màn hình rộng 6-inch và đặc biệt sẽ không có viền màn hình. Điều này sẽ tạo nên nét đặc trưng riêng và tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin rò rỉ về chiếc smartphone cao cấp mới của Sony, nhưng nhiều khả năng sản phẩm sẽ được trình làng vào ngày 30/8 tới đây, trong khuôn khổ Hội chợ công nghệ lớn nhất châu Âu, IFA.

LG V30

Bên cạnh dòng smartphone G cao cấp thì dòng smartphone V của LG cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới công nghệ và người dùng. Sau khi 2 phiên bản V10 và V20 ra mắt trong năm 2015 và 2016 đón nhận được nhiều sự ca ngợi thì V30 là chiếc smartphone cao cấp đáng được trông đợi hiện nay.

Điểm nhấn của dòng smartphone V đó là sở hữu 2 màn hình, với một màn hình phụ cỡ nhỏ để hiển thị các thông tin trên smartphone hay các thông báo đến. Theo những hình ảnh bị rò rỉ, V30 sẽ sở hữu một thiết kế độc đáo và khác biệt so với 2 phiên bản V10 và V20 trước đây, đó là chiếc smartphone này sẽ có thiết kế trượt để giấu màn hình thứ 2 ở bên dưới và chỉ hiện ra khi được trượt lên.

Nhiều khả năng LG sẽ trình làng chiếc smartphone cao cấp mới của mình vào ngày 31/8 tới đây.

Nokia 9

Năm 2017 đánh dấu sự trở lại của Nokia trên thị trường smartphone, tuy nhiên cho đến nay Nokia vẫn chỉ nhắm vào phân khúc tầm trung và chưa thực sự có một sản phẩm “bom tấn” nào. Điều này là dễ hiểu bởi lẽ HMD Global, công ty nắm thương hiệu smartphone của Nokia, không muốn phải cạnh tranh ngay với những “ông lớn” khi chỉ vừa trở lại thị trường smartphone sau một thời gian vắng bóng.

Tuy nhiên nhiều khả năng điều này sẽ thay đổi khi Nokia sẽ ra mắt chiếc smartphone cao cấp Nokia 9 trong nửa cuối năm nay. Theo giới thạo tin, Nokia 9 sẽ là chiếc smartphone cao cấp, nhưng sẽ có một mức giá khá “mềm”, đủ để giúp Nokia có thể cạnh tranh trên thị trường. Chiến lược này của Nokia cũng tương tự như nhiều hãng smartphone Trung Quốc khi sử dụng mức giá để làm “vũ khí” cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường smartphone.

Google Pixel 2/Pixel XL 2

Bộ đôi smartphone Pixel ra mắt vào năm ngoái là những chiếc smartphone đầu tiên được phát triển hoàn toàn bởi Google, từ phần cứng đến phần mềm. Do vậy giới công nghệ chờ đợi xem Google sẽ tiếp tục làm gì với phiên bản nâng cấp của bộ đôi smartphone này được ra mắt trong năm nay.

Theo các thông tin bị rò rỉ, Pixel 2 và Pixel XL 2 vẫn tiếp tục do Google phát triển (cả phần mềm bên trong lẫn cấu hình), nhưng sẽ do đối tác của Google sản xuất. Sản phẩm sẽ được xuất hiện vào tháng 9 hoặc 10 tới đây, với màn hình được kéo dài ra sát các cạnh. Bên trong sản phẩm sẽ là bộ vi xử lý Snapdragon 835, 6GB bộ nhớ RAM và camera được Google tập trung tối ưu để tăng chất lượng ảnh chụp.

Phạm Thế Quang Huy