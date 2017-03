Oppo F3 Plus lộ diện hoàn toàn thông qua đoạn quảng cáo

Những hình ảnh đầu tiên của F3 Plus- mẫu smartphone cao cấp mới nhất của Oppo, đã lộ diện hoàn toàn thông qua TVC quảng cáo mới nhất của hãng.

Hình ảnh F3 Plus xuất hiện lần đầu tiên

Cụ thể, trong quảng cáo lần này, người dùng có thể thấy phiên bản F3 Plus có nét khá tương đồng so với mẫu F1 Plus trước đây với những góc bo tròn ở mỗi cạnh và dùng chất liệu khung kim loại.

Thay đổi duy nhất có thể nhìn thấy được đó là dải ăng ten đằng sau được đưa thấp xuống dưới camera. Trong khi phiên bản F1 Plus trước đây, dải ăng ten này chạy ngang camera.

Oppo F3 Plus mặt trước với camera kép

Đáng chú ý, ở phía trước màn hình xuất hiện bộ đôi camera kép được đặt bên cạnh trái, khác biệt hoàn toàn so với F1 Plus là camera đơn. Đây được xem là sự thay đổi đáng kể so với thế hệ trước đó nhưng hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin về cơ chế hoạt động của hệ thống camera kép này.

Một số thông tin gần đây cũng tiết lộ, máy sẽ dùng vi xử lý Snapdragon 653 8 lõi , RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB.

Ngoài ra, hãng này cũng đã xác nhận sẽ ra mắt bộ đôi F3 và F3 Plus mới ở sự kiện diễn ra tại nhiều quốc gia sắp tới vào ngày 23/3 tới đây, trong đó có Việt Nam. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sản phẩm này tại sự kiện mới ra mắt sản phẩm mới của hãng.

Gia Hưng