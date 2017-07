Mel B tiêu hết gia tài 50 triệu USD như thế nào

Ca sĩ của Spice Girls thích hàng hiệu, sưu tập xe sang, tặng quà sinh nhật cho chồng trị giá hàng triệu USD... đến mức không thể trả thuế.

Hôm 1/7, đại diện pháp lý của Mel B trình bày tại Tòa án Tối cao Los Angeles rằng cô đã khánh kiệt sau nhiều năm tiêu xài không biết điểm dừng. Số tiền khoảng 50 triệu USD mà Mel B kiếm được từ thời nổi tiếng với Spice Girls được cho là đã bị "đốt sạch" vì lối sống xa hoa, phóng túng của vợ chồng cô.

Theo The Sun, Mel B tiêu tiền nhanh hơn số kiếm được. Một trong những thú vui đắt đỏ là mua xe hạng sang. Mel B sở hữu một chiếc Bentley Continental GTC màu đen trị giá 214.000 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng), một chiếc Ferrari California giá 230.000 USD (tương đương 5,2 tỷ đồng).

Mel B sở hữu nhiều xe hơi đắt tiền.

Năm 2013, Mel B đặt mua chiếc xe Cadillac Escalade ESV bảy chỗ trị giá 260.000 USD (5,9 tỷ đồng), được tùy chỉnh với vỏ giáp chống bom, đạn và có khả năng gây sốc điện cho những người tiếp cận tay nắm cửa không đúng cách. Đích thân chủ tịch của hãng Texas Armoring Corporation đưa xe tới nhà Mel B.

Ca sĩ 42 tuổi sau đó còn đặt thêm một chiếc Range Rover và Mercedes Benz S-Class, cả hai đều có giá trị tương đương chiếc xe bảy chỗ trước đó. Tổng các khoản chi cho xe hơi hạng sang khoảng 1,2 triệu USD (35 tỷ đồng).

Ngoài xe hơi, Mel B còn đặc biệt thích mua sắm kim cương, trang sức đắt tiền. Cô sở hữu những đôi hoa tai, nhẫn kim cương, vòng tay, đồng hồ... trị giá từ 65.000 USD tới 550.000 USD. Ca sĩ đặc biệt yêu thích chiếc vòng tay bằng vàng của Cartier, phủ kim cương xung quanh và đồng hồ Rolex trị giá 25.000 USD.

Các món đồng hồ, trang sức đính kim cương đắt tiền được Mel B khoe trên thảm đỏ.

Ca sĩ một thời của Spice Girls còn có sở thích sưu tập túi xách. Mel B có ít nhất bốn túi Birkins (các màu xanh đậm, nâu nhạt, nâu, xám) với giá khoảng 25.000 USD một chiếc. Theo The Sun, nhãn hiệu túi yêu thích khác của Mel B gồm Yves Saint Laurent, Louis Vuitton Artsy Hobo, Eole Rolling Duffel, Chanel Cocoon... và cô chi khoảng 650.000 USD (19 tỷ đồng) cho thú vui này.

Những chuyến du lịch cả gia đình cũng tiêu tốn của Mel B những khoản tiền khổng lồ. Cô thường xuyên đưa ba con gái (Phoenix - 18 tuổi, Angel - 10 tuổi và Madison - 5 tuổi) và chồng đi nghỉ ở những địa điểm sang trọng. Năm ngoái, cả gia đình thuê phi cơ riêng bay từ Los Angeles tới Las Vegas (Mỹ) để xem đêm diễn của Jennifer Lopez, tiêu tốn gần 16.000 USD (4,7 tỷ đồng) chỉ trong một đêm. Trong một cuộc phỏng vấn, Mel B kể cô và các con từng nghỉ ba tuần tại Hawaii và thuê đầy đủ nhân viên chăm sóc cả nhà.

Trong một chương trình radio năm 2014, Mel B tiết lộ cô tặng chồng một hòn đảo riêng ở Virginia, Mỹ nhân dịp sinh nhật Stephen Belafonte, "để gia đình có thời gian thư giãn tại đó" - như lời cô nói. Món quà trị giá 1,3 triệu USD (38 tỷ đồng) nhưng theo The Sun, cặp vợ chồng nổi tiếng ít khi tới đảo nghỉ dưỡng.

* Mel B hát "For Once In My Life"

Như nhiều ngôi sao ở Hollywood, Mel B phải dành khoản lớn thu nhập chi trả cho các nhân viên quanh "bộ máy" duy trì danh tiếng. Cô phải thuê công ty quản lý, quảng cáo, trợ lý, vệ sĩ, vú em, quản gia, người làm vườn, giúp việc... Mỗi năm, ca sĩ người Anh mất hơn 300.000 USD trả cho các nhân viên. Trong đơn tố cáo chồng ngoại tình và khiến bảo mẫu có thai, Mel B buộc tội Stephen Belafonte dùng tiền của cô trả cho người tình 100.000 USD một năm.

Những vụ ly hôn ồn ào cũng khiến gia tài của Mel B giảm đi rõ rệt. Năm 2000, khi cuộc hôn nhân hai năm với vũ công Jimmy Gulzar thất bại, Mel B phải chi 2 triệu USD (58 tỷ đồng) cấp dưỡng chồng cũ. Khi kết hôn với Stephen Belafonte, cô cũng tố cáo chồng lấy tiền của mình cho con riêng, thường xuyên chi tiêu tiền của Mel B mà không hỏi ý kiến cô.

Mel B và chồng đi du lịch với những chiếc túi hàng hiệu.

Khi còn sống chung với Stephen Belafonte, Mel B cũng chi nhiều tiền đầu tư cho sự nghiệp của chồng, vốn là một nhà làm phim vô danh. Năm 2008, Stephen Belafonte sản xuất phim Mutant Chronicles với kinh phí 25 triệu USD nhưng chỉ thu về 2 triệu USD trên toàn thế giới. Một năm sau, Stephen tiếp tục hợp tác cùng Nicolas Cage trong phim Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans và được vợ rót vốn 20 triệu USD nhưng cũng chỉ thu về 1,5 triệu USD tại Mỹ. Stephen Belafonte cũng làm nhà sản xuất cho một chương trình truyền hình thực tế năm 2010, có sự tham gia của hai vợ chồng, nhưng cũng không thu được lãi.

* Mel B và chồng trong chương trình truyền hình thực tế

Stephen Belafonte đang yêu cầu Mel B trợ cấp sau ly hôn nhưng ca sĩ từ chối và chứng minh cô đã khánh kiệt trước tòa án hôm 1/7 tại Los Angeles, Mỹ. Jacalyn Davis, đại diện của Mel B, trình bày về vấn đề nợ thuế của cả hai trong phiên tòa: "Vào mỗi cuối năm, họ chẳng bao giờ có tiền để trả thuế. Họ gần như tiêu hết số tiền kiếm được".

Nguồn tin của The Sun cho rằng Mel B hiện chỉ còn khoảng hơn 1.000 USD trong tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, phía Stephen Belafonte khẳng định Mel B vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Mỗi tháng, cô được trả 250.000 USD để ngồi ghế giám khảo America's Got Talent. Cô cũng kiếm được 300.000 USD một năm nhờ hợp tác với một công ty dinh dưỡng.