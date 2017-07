Top 5 game mobile Spider-Man hay nhất trên iOS và Android hiện nay

Cùng điểm mặt 5 tựa game mobile hay nhất về một trong những siêu anh hùng cực kì nổi tiếng và được hâm mộ bậc nhất trong thế giới truyện tranh Marvel: Spider-Man.

Có thể nói, Spider-Man là một trong những series comic lâu đời nhất của Marvel. Trên thực tế mọi người đều biết câu chuyện của Peter Parker, nhát cắn của nhện, và mọi thứ xảy ra sau đó. Nhân dịp Spider-Man Homecoming sắp sửa được công chiếu tại các rạp tại Việt Nam, chúng tôi sẽ điểm mặt 5 tựa game mobile cực hấp dẫn với sự góp mặt của anh chàng Nhện này kèm link tải miễn phí.

Spider-Man by Gameloft

Gameloft dường như có thể độc quyền để phát hành các tựa game di động về Spider-Man mà không gặp trở ngại nào. Gameloft có hai tựa game nổi tiếng là The Amazing Spider-Man 1 và 2. Cả đều là các trò chơi hành động nhập vai cực chất với nền đồ họa 3D đẹp mắt cùng cốt truyện bám khá sát nguyên tác từ comic.

Tựa game thứ 3 có tên gọi Spider-Man Unlimited. Đây là một sản phẩm đơn giản hơn nhiều khi sở hữu lối chơi chạy vô tận trên nền đồ họa mang đậm phong cách truyện tranh. Những người tìm kiếm các tựa game về Spider-Man chắc chắn sẽ phải trải nghiệm game của Gameloft trước tiên.

MARVEL Spider-Man Unlimited - App Store

MARVEL Spider-Man Unlimited - Google Play

The Amazing Spider-Man - App Store

The Amazing Spider-Man - Google Play

The Amazing Spider-Man 2 - Google Play

Marvel Contest of Champions

Trong Marvel Contest of Champions, người chơi có 2 lựa chọn là chế độ chơi đơn hoặc chế độ trận đánh nhiều người. Chế độ này cho người chơi bước vào vai trò của người đại diện Trái đất trong "cuộc thi nhà vô địch giữa các thiên hà" của The Collector tổ chức. Nếu người chơi giành chiến thắng, họ sẽ nhận được "sức mạnh vô biên", nhưng nếu họ thất bại, họ sẽ vĩnh viễn trở thành một phần trong bộ sưu tập của The Collector.

Về cơ bản, người chơi sẽ bắt đầu với hai siêu anh hùng, và có thể thu thập lên tới tổng cộng 25 nhân vật siêu anh hùng khác nữa trong Marvel Contest of Champions. Game có lối chiến đấu theo phong cách cổ điển và khá giống với The King of Fighters. Nhân vật trong game được chọn lọc và người chơi sẽ được gặp lại Captain America, Talisman, Darkstar, Captain Britain, Wolverine... và cả Spider Man nữa. Mỗi người đều có những đặc điểm, khả năng và cách di chuyển khác biệt.​

Link download: iOS/ Android

Marvel Future Fight

Marvel Future Fight là một trò chơi RPG được phát triển bởi công ty Netmarble Games, Hàn Quốc. Người chơi được khuyến khích để tạo ra các nhóm nhỏ với những nhân vật siêu anh hùng của Marvel như Spider-Man, Iron Man, Rocket Raccoon, Captain America và hơn 100 anh hùng khác. Game thủ sẽ lựa chọn cho mình 3 trong số hàng trăm siêu anh hùng để tạo thành đội hình chiến đấu chống lại thế lực Ultron hùng mạnh.

Cơ chế điều khiển trong Marvel Future Fight cũng khá quen thuộc với hệ thống phím ảo được tích hợp trên màn hình. Theo đó, game thủ chủ động điều khiển nhân vật của mình thông qua thao tác chạm rất dễ làm quen. Đặc biệt, game cho phép bạn thay đổi linh hoạt giữa các siêu anh hùng trong đội hình và nếu như kết hợp nhuần nhuyễn thì bạn có khả năng tạo ra những chuỗi combo vô cùng đẹp mắt.

Link download: iOS/ Android

Marvel Pinball

Marvel Pinball là game mobile chiến đấu hành động được đông đảo cộng đồng game thủ yêu thích. Marvel Pinball được đánh giá là một game tương tác khá hay. Người dùng sẽ sử dụng ma thuật pinball của mình để giúp các anh hùng Marvel Universe huyền thoại thoát khỏi cảnh quan pinball nổi tiếng của siêu phản diện trong một sự kết hợp thiên anh hùng ca về sức mạnh siêu nhân, trò chơi nhập vai và hình ảnh chưa từng có.

Marvel Pinball lập một tiêu chuẩn mới cho chi tiết đồ họa trong pinball sử dụng hình ảnh tiên tiến, thách thức, thủ thật và kết hợp chúng với các tính năng sáng tạo không tìm thấy trong bất kỳ tựa game về pinball nào khác trước đó.

Link download: iOS/ Android

Marvel Puzzle Quest

Không chỉ có những hướng đi "Hardcore" với phong cách nhập vai và hành động nhất nhì, Marvel còn nắm trong tay những dạng thể theo phong cách nhẹ nhàng với chất giải trí đơn thuần. Marvel Puzzle Quest là một minh chứng tiêu biểu cho con đường này của Marvel.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên bạn đã có thể nhận ra Marvel Puzzle Quest đi theo phong cách "Match-Three" phổ biến, từng thấy trong những Bejeweled hay Candy Crush lừng danh. Tuy nhiên không vì thế tựa game sao chép một cách vô hồn cơ chế lối từ những người đi trước. Thay vào đó, Marvel Puzzle Quest cấy ghép vào gameplay những yếu tố khá sáng tạo.

Ở đó, game thủ thay vì chỉ có nhiệm vụ chắp nối những biểu tượng trùng nhau xuất hiện trên màn hình mà còn phải tập trung để ý tới những hành động của đối phương. Đặc biệt nhất là việc người chơi và địch thủ sẽ hoạt động chung trên màn hình, với việc thay phiên nhau thực hiện nước đi theo cơ chế theo lượt thường thấy. Mục tiêu của hai bên sẽ là là thi triển những cú ghi điểm ngoạn mục, từ đó gây sát thương tương ứng lên người đối phương. Điều này sẽ đẩy đòi hỏi tính toán thêm một tầng cao nữa, vì nay game thủ sẽ không có cơ hội nối dài liên tục những đòn combo của mình, đưa Marvel Puzzle Quest thực sử trở thành một món quà đặc biệt mà Marvel gửi tặng cộng đồng.

Link download: iOS/ Android