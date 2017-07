Thứ trưởng Công an: Nửa năm, 3 CSGT thương vong do lái xe tông

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay có 3 CSGT hy sinh, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ do lái xe tông vào.

Tại hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông quý 2 của Chính phủ chiều nay, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho rằng với con số hơn 4.000 người chết và gấp đôi con số này bị thương do tai nạn giao thông trong 6 tháng qua là gánh nặng của xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn

Thứ trưởng Sơn báo động ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông hiện nay rất kém. Nhiều lái xe, nhất là xe tải và kể cả xe khách không chấp hành hiệu lệnh, không tuân thủ kiểm tra, kiểm soát của CSGT.

“Thậm chí nhiều lái xe cố tình trốn tránh kiểm tra, kiểm soát gây hậu quả cho người dân và cả người thi hành công vụ. Từ đầu năm đến nay lực lượng CSGT có 3 anh em hy sinh, bị thương.

Mới đây, 1 CSGT Phú Thọ vừa kết thúc công việc, chuẩn bị bước lên xe đi về thì bị 1 thanh niên đi cùng chiều đâm vào làm bị thương nặng và tử vong sau đó”, Thứ trưởng Sơn dẫn chứng.

Phải xử lý hình sự lái xe chống người thi hành công vụ

Đánh giá về tình hình giao thông thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn để xảy ra những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng về đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đáng chú ý là để xảy ra 23 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 81 người chết, bị thương 110 người.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: Lê Sơn

Theo Phó Thủ tướng, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này là do chưa có quy định pháp lý về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vẫn còn một bộ phận người thực thi nhiệm vụ có biểu hiện hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, dung túng vi phạm, thậm chí tiêu cực, làm trái quy định.

Cùng với đó là hạn chế về ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức và kỹ năng điều khiển của một bộ phận người tham gia giao thông, đặc biệt là một số lái xe tải, xe khách, thuyền viên. Một bộ phận chủ phương tiện buông lỏng công tác quản lý an toàn vận tải và không thực hiện quy định pháp luật về thời gian lao động của lái xe.

“Thậm chí xảy ra tình trạng lái xe dùng chất kích thích. Tình hình như thế đòi hỏi chủ phương tiện, nhà xe phải có ý thức chấp hành pháp luật đồng thời có đạo đức, không vì đồng tiền gây ảnh hưởng sức khỏe người lái xe và gây tai nạn nghiêm trọng. Chủ xe phải có lương tâm, ý thức trách nhiệm và phải có chế tài xử lý”, Phó Thủ tướng thường trực lưu ý.

Ông cũng nhấn mạnh phải xem xét trách nhiệm hình sự hành vi cố ý chống người thi hành công vụ. Không để tình trạng lái xe ô tô chống đối, đâm thẳng vào CSGT như nhiều vụ việc vừa qua.

Giáo dục ý thức chấp hành giao thông từ mầm non

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương phối hợp với UB ATGT quốc gia xây dựng nội dung và ban hành bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh trung học cơ sở ngay trong quý 3. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT năm học 2017-2018.

“Đặc biệt là đưa ý thức chấp hành giao thông vào giáo dục mầm non, góp phần tạo nên thế hệ trẻ mới như các nước tiên tiến, thấm vào máu ý thức chấp hành luật lệ giao thông, có văn hóa ứng xử giao thông, nhường nhịn khi tham gia giao thông”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó Phó Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí và ban ATGT các địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm Trật tự, an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương Hà Nội và TP.HCM đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong thực hiện các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông, đặc biệt là lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè đô thị.

“Ở Hà Nội tôi nghe khi họp HĐND có ĐB nói kẹt xe đốt của TP gần 13 nghìn tỷ đồng. TP.HCM cũng tương tự hoặc lớn hơn. Vì vậy giải quyết ùn tắc giao thông không chỉ đem lại thuận lợi cho người dân đi lại thoải mái mà còn tiết kiệm rất lớn cho ngân sách nhà nước”, Phó Thủ tướng nói.

Ông cũng yêu cầu các ngành, các cấp phấn đấu từ đây đến cuối năm thực hiện cho được mục tiêu kéo giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương do TNGT từ 5-10%.

Thu Hằng