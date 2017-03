Bộ Công Thương yêu cầu TKV đẩy nhanh tiến độ 2 dự án tổ hợp bauxite

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải mới đây đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) liên quan đến một số dự án đầu tư của TKV thời gian qua. Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu TKV phải đẩy nhanh tiến độ các dự án đang chậm tiến độ.

Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng.

Cụ thể, đối với Dự án khai thác, chế biến cromit Cổ Định (Thanh Hóa), Thứ trưởng yêu cầu TKV làm việc với Công ty Archipelago Metals Ltd (AML) để giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến việc hợp tác khai thác, chế biến tại mỏ và có báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/4.

Đối với Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, TKV phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan để sớm có báo cáo đánh giá về Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với Dự án Cảng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, TKV có trách nhiệm làm việc cụ thể với UBND tỉnh Bình Thuận, Hội đồng đánh giá thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi dừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà và các doanh nghiệp liên quan để thống nhất phương án đền bù, hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành…

Đối với Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng và Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, TKV thực hiện đúng theo ý kiến Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. TKV khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, đồng thời có văn bản gửi Bộ Công Thương trước ngày 30/4 đối với dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng và trước ngày 30/6 đối với Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra và làm việc với các Dự án khai thác bauxite, sản xuất alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) và Tân Rai (Lâm Đồng), Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Sau khi kiểm tra thực tế các dự án, Phó Thủ tướng đánh giá dự án Tân Rai đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất kinh doanh ổn định, chất lượng quặng tinh và alumin đạt và vượt theo thiết kế, hiện đang tiêu thụ tốt trên thị trường thế giới và trong nước.

Dự án Nhân Cơ có cùng công suất và công nghệ tương tự như Dự án Tân Rai, đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành công tác chạy thử có tải, đạt công suất thiết kế và cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu cam kết theo Hợp đồng EPC.

Phó Thủ tướng đánh giá, vấn đề môi trường được quan tâm với các giải pháp tổng thể về thiết kế hồ quan trắc, thu gom chất thải, phục hồi môi trường, trồng cây xanh, công tác quản trị môi trường, công tác tái định cư thực hiện tốt, vấn đề an ninh xã hội trên địa bàn đã được các tỉnh và TKV thực hiện có hiệu quả.

Liên quan tới một số dự án kể trên, theo báo cáo Thanh tra tại TKV, 2 Tổ hợp bauxite và dự án Cảng Kê Gà là một trong số những điển hình về dự án đầu tư chậm tiến độ và phải điều chính vốn đầu tư nhiều lần.

Như Dân trí đã đưa tin, Tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng có tổng mức đầu tư theo phê duyệt là 7.787,5 tỷ đồng (tương đương 493,5 triệu USD) thực hiện 2006-2009. Tuy nhiên, dự án này đã phải điều chỉnh tổng mức đầu tư 4 lần lên gần gấp đôi 15.414,4 tỷ đồng (tương đương 805,1 triệu USD). Thời gian bị chậm 4 năm so với phê duyệt lần đầu.

Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ được đầu tư theo quyết định phê duyệt năm 2007 với tổng mức đầu tư 3.285 tỷ đồng (tương đương 205,3 triệu USD). Qua 2 lần điều chỉnh, vốn đầu tư tăng lên khoảng 5 lần lên 16.821 tỷ đồng (tương đương 814,9 triệu USD), chậm tiến độ 6 năm so với phê duyệt ban đầu. Trong thời gian triển khai, dự án này phải dừng 2 năm để đánh giá lại hiệu quả thi công do tình hình chính trị (biển đảo) ảnh hưởng lớn đến nhà thầu thi công (Trung Quốc) và nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án tăng do tỷ giá thay đổi…

Báo cáo Thanh tra cũng chỉ ra rằng, Dự án đầu tư Cảng Kê Gà với tổng mức đầu tư phê duyệt là 3.768 tỷ đồng. Dự án này triển khai từ tháng 6/2011 với chi phí chuẩn bị đầu tư 28,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có dự án Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi chi phí đầu tư đã bỏ ra 14,78 tỷ đồng; Dự án Trạm biến áp và đường dây cao thế 110kV tại Công ty luyện đồng Lào Cai; Dự án Khu liên hợp Gang thép Lào Cai chi phí đã thực hiện giải ngân 134 tỷ đồng; Dự án Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm Thái Nguyên với chi phí nghiệm thu và thanh toán 96,5 tỷ đồng...

