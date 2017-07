Hải Phòng: Mua bán trái phép ma túy, nguyên chiến sĩ công an bị bắt

Tin từ công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng chiều nay (4/7) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, tài liệu để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995, ở xã Đại Bản, huyện An Dương, nguyên là chiến sĩ thuộc công an huyện An Dương) và Nguyễn Đình Quang (SN1995, ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyên chiến sĩ công an bị bắt vì mua bán trái phép ma túy (ảnh minh họa)

Trước đó vào khoảng gần 16h00' ngày 1/7, tại số nhà 9/34 đường Do Nha, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đình Quang, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 3 gói ketamine có trọng lượng 2,37 gam cùng một số dụng cụ phục vụ việc mua bán ma túy.

Theo nguồn tin từ huyện An Dương, Nguyễn Anh Tuấn sau khi tốt nghiệp trung cấp cảnh sát, được phân công về làm việc tại Đội an ninh nông thôn, thuộc công an huyện An Dương. Tuy nhiên thời gian gần đây Nguyễn Anh Tuấn có biểu hiện thiếu ý thức trong chấp hành công tác, thiếu giữ gìn kỷ luật...Ngày 22/6, Nguyễn Tuấn Anh đã bị Công an TP. Hải Phòng quyết định cho xuất ngũ.

An Nhiên