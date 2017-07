Mỹ nhân 'Tình yêu trong sáng' đóng cảnh nhạy cảm với đàn em

Kim So Yeon và Sung Joon - kém cô 10 tuổi - có những cảnh mùi mẫn trong "Khi tình yêu vẫy gọi".

Trong phim, người đẹp sinh năm 1980 diễn cùng Sung Joon - người kém cô 10 tuổi. Những cảnh "nóng" của cả hai gây chú ý với khán giả từ khi phim bấm máy.

Kim So Yeon và Sung Joon trong phim "Khi tình yêu vẫy gọi".

Kim So Yeon từng chia sẻ: "Tôi hơi lo lắng vì Sung Joon kém 10 tuổi. Khoảng cách tuổi tác sẽ khiến một số khán giả nghĩ nhân vật của tôi là dì của Sung Joon chứ không phải là tình nhân trên màn ảnh. Nhưng may mắn gương mặt Sung Joon không quá ngây thơ nên tôi phần nào an tâm. Vấn đề tuổi tác thật sự không phải là quan tâm lớn nhất của tôi".

Sung Joon cho biết anh hào hứng khi được hôn đàn chị trên phim. Anh được khán giả biết đến với vai diễn trong phim Yêu trong toan tính và Quý bà Antoine, Cháy bỏng đam mê.

Khi tình yêu vẫy gọi tập trung vào số phận của Shin Joo Yeon (Kim So Yeon) một phụ nữ độc thân tuổi 30 phải vật lộn để cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Nhân vật này dịu dàng, khác hẳn với những vai diễn ác nữ, sắc sảo quen thuộc của Kim So Yeon. Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên Nam Gong Min, Wang Ji Won, Park.

Cảnh tình tứ của mỹ nhân "Tình yêu trong sáng" và đàn em trong phim.

Kim So Yeon kết hôn cùng Lee Sang Woo vào tháng 6. Cô gia nhập làng giải trí năm 1994, lưu dấu ấn với phim Tình yêu trong sáng, Mật danh Iris, Nữ công tố sành điệu... Chồng sắp cưới bằng tuổi So Yeon, từng đóng phim Cuộc sống tươi đẹp, Mã y...

Phim phát sóng lúc 19h30, từ ngày 6/7.

