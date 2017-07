5 nhân vật animation hoạt hình trở thành “tượng đài” trong game online

Cho dù cộng nghệ càng ngày càng hiện đại, tạo hình nhân vật càng ngày càng sắc nét, nhưng những gì thuộc về kỷ niệm vẫn luôn là những mảnh ghép đáng trân trọng và không thể nào quên.

Các nhân vật hoạt hình là tuổi thơ của hàng triệu triệu người trên khắp Thế giới, thậm chí ngay cả khi lớn lên và già đi, những kí ức tuổi thơ đồng hành cùng chúng vẫn luôn là những điều quý giá. Danh sách được liệt kê dưới đây chính là những ví vụ điển hình của việc dù nhiều năm qua đi, dù là trong phim hay trong game, những nhân vật hoạt hình này vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng.

Mario (Super Mario)

Ứng cử viên cho danh hiệu anh hùng trong game nổi tiếng nhất mọi thời đại không thể không kể đến Mario. Anh chàng này được thiết kế bởi hoạ sĩ người Nhật Shigeru Miyamoto và trở thành biểu tượng cho hãng game Nintendo kể từ khi ra mắt công chúng lần đầu tiên năm 1981.

Khác với xuất thân có phần bi kịch hoặc mang tính đặc biệt nào đó, thực ra Mario chỉ là một anh chàng người Ý làm nghề thợ sửa ống nước bình thường sống trong vương quốc Nấm cùng người anh em song sinh Luigi của mình. Hai nhân vật này gần như trông giống hệt nhau ngoại trừ việc Mario mặc áo màu đỏ đội chiếc mũ có in chữ M còn Luigi thì mặc áo màu xanh lá với chữ L ở trên mũ. Với chiều cao khiêm tốn khoảng 1m55 cùng dáng vẻ bệ vệ, nếu không nói thì chắc cũng chẳng ai tin đây là vị anh hùng chuyên đi giải cứu công chúa Đào (Princess Peach).

Cách chiến đấu của Mario khá đơn giản, ngoài thao tác nhảy để phá gạch ở phía trên thì nhảy lên đầu những quái vật nấm hay con rùa cũng là cách để tiêu diệt quái vật. Chính vì thế mà trước khi cái tên Mario ra đời thì nhân vật này mang tên là Jumpman. Ngoài ra còn một cách để tăng sức mạnh cho nhân vật này cao lớn hơn và đôi khi là bắn được đạn lửa đó là săn tìm những trái nấm thần tiên thường được giấu trong các màn chơi Mario. Nhân vật này đã được bình chọn là khuôn mặt nổi tiếng nhất trong lịch sử trò chơi điện tử và game Mario cũng chiếm vị trí thứ 6 trong top 10 game được bán chạy nhất từ trước tới giờ.

Pikachu

Nhắc đến Pokemon, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Pikachu, nhân vật có tính biểu tượng của toàn bộ series này. Hình ảnh của Pikachu rất phổ biến trên toàn thế giới, song hành cùng mèo Hello Kitty và Doraemon, Pikachu được coi là một trong những linh vật cho nền văn hóa Nhật hiện đại.

Tuy gốc gác của chú ta là một nhân vật trong game rồi mới trở thành nhân vật hoạt hình, nhưng chính những tập phim ấy mới khiến Pikachu nói riêng và “đồng bọn” Pokemon của mình trở thành hiện tượng toàn cầu. Dù được ra đời từ năm 1996 nhưng hình ảnh Pikachu chưa bao giờ mờ nhạt trong mắt người hâm mộ, thậm chí chú ta có thể liệt kê vào danh sách những nhân vật có độ phủ sóng “kinh khủng” nhất mọi thời đại: từ linh vật đại diện cho các nhãn hàng, gấu bông, poster xe bus, tàu địa ngầm đến việc xuất hiện trong hàng loạt các tựa game từ cổ điển đến hiện đại.

Chắc chắn không thể kể hết được tên các tựa game sử dụng hình ảnh của Pikachu, nhưng hầu hết trong số đó đều đạt được những thành công rực rỡ. Lần “tái xuất’ gần đây nhất của Pikachu là trong tựa game nhập vai phiêu lưu Hàn Quốc: Lục Địa Huyền Bí với vai trò Tinh Linh hệ Sét. Ngay lập tức chú ta đã khiến cộng động một phen dậy sóng vì ngoại hình đáng yêu không thể cưỡng của mình. Thay vì “trần truồng” như nguyên gốc thì đến với mảnh đất Lục Địa, Pikachu đã được khoác lên mình bộ áo giáp cực ngầu với những tia sét phát ra xung quanh.

Đồng thời nhờ vào sự xuất hiện của Pikachu mà vòng tròn khắc chế Tinh Linh mới được hoàn thiện. Theo đó Tinh Linh có 6 thuộc tính, khi PK thì giữa các thuộc tính có quan hệ khắc chế tương ứng, khắc chế thành công có thể tăng 10% sát thương. Như vậy Pikachu của chúng ta sẽ khắc chế Tinh Linh hệ Thủy và bị khắc chế bởi Tinh Linh hệ Đất. Chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ còn được chứng kiến rất nhiều lần tái xuất của chú “chuột lai thỏ” này nữa, chỉ là trong tựa game nào và dưới hình dạng như thế nào mà thôi.

Các game thủ quan tâm có thể tham gia huấn luyện chú Pikachu "ngầu lòi" này TẠI ĐÂY.

Link (The Legend of Zelda)

Lần đầu tiên ra mắt game thủ vào năm 1986, Link cùng The Legend of Zelda nhanh chóng trở thành một biểu tượng trong làng game điện tử. Trải qua nhiều phiên bản khác nhau, câu chuyện về anh chàng hiệp sĩ Link nổi bật trong bộ quần áo xanh lá cây vẫn luôn thu hút nhiều người. Thậm chí đến E3 2016, Nintendo công bố rằng The Legend of Zelda: Breath of the Wild với đồ hoạ tuyệt đỉnh chuẩn bị cập bến trên hệ Wii U. Tựa game này thực chất được lấy cảm hứng từ thời ấu thơ của Miyamoto, người tạo ra trò chơi, với những kí ức về các khu rừng nguyên sinh, những hang động tối tăm ẩm ướt ở vùng ngoại ô của thành phố Kyoto. Có lẽ chính vì vậy mà cảm giác khi chơi game, người chơi cũng có cảm giác hoà mình vào tự nhiên đến thế.

Trải qua các phiên bản game, cậu bé Link sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hyrule sẽ lên đường cùng người chơi chống lại những thế lực đen tối, giải cứu công chúa Zelda. Được khắc hoạ là một cậu bé khiêm tốn nhưng dũng cảm, với thanh kiếm Master Sword sau lưng, thoạt nhìn không có vẻ gì Link nhỏ nhắn sẽ là một cứu tinh của thế giới. Nhưng chính ý chí lớn lao cùng lòng quả cảm của mình, hết lần này đến lần khác, cậu đã chứng tỏ sức mạnh đáng nể của mình trước biết bao nhiêu quân đoàn hắc ám ở mỗi phiên bản game. Link còn tỏ ra là người có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau như bom, móc câu, kiếm, cung và cả boomerang nữa. Tổng số các phiên bản The Legend of Zelda cho đến nay đã vượt quá ngưỡng 50 triệu, chứng tỏ một điều rằng cuộc hành trình phiêu lưu cùng Link chưa bao giờ trở nên nhàm chán cả.

Pacman (Pacman)

Pacman là hình ảnh vốn đã quen thuộc với rất nhiều người trên thế giới: một nhân vật game hình tròn màu vàng với cái miệng há hình tam giác và không có mắt. Tuy vậy cũng hiếm người biết rằng nhân vật này đã trải qua 36 mùa xuân rồi. Năm 1980, hãng game máy thùng Namco lần đầu tiên cho ra mắt Pacman và nhanh chóng trở thành một tựa game kinh điển, là biểu tượng văn hoá của thập niên 80 thế kỉ trước.

Ban đầu Pacman được tạo ra với mục đích cạnh tranh với một tựa game khác rất nổi thời bấy giờ là Space Invaders. Ý tưởng lúc đầu về cái tên của nhân vật này thực ra là Puckman, nhưng nó lại gần trùng với cái từ mà chúng ta ai cũng biết là gì rồi đấy. Thiết kế đơn giản của Pacman được truyền cảm hứng bởi hình miếng pizza ăn dở trong một lần nhà thiết kế Toru Iwtani vô tình nhìn thấy.

Trò chơi được thiết kế để các màn chơi tự sinh ra vô tận và chỉ game over khi nào người chơi bị hết mạng. Tuy vậy một lỗi kĩ thuật không bao giờ được sửa trong quá trình làm game khiến cho màn chơi số 256 bị hỏng một nửa bên phải khiến Pacman không thể ăn được các chấm và hoàn thành màn chơi. Chính vì thế người ta coi đây là màn cuối cùng và hiện tượng lỗi màn hình kia được gọi là màn hình chết chóc.

Sonic the Hedgehog (Sonic the Hedgehog)

Chú nhím xanh Sonic của Sega đã quá nổi tiếng và vì là biểu tượng cho hãng Sega nên hình ảnh của Sonic luôn được dùng để cạnh tranh với Mario - biểu tượng của đối thủ Nintendo. Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1991 trên hệ máy Sega Genesis, thiết kế của Sonic đến giờ gần như không thay đổi. Vẫn là bộ cánh màu xanh cùng mái tóc dài nhọn như "siêu xay-da" dựng ngược ra đằng sau thay cho lông nhím, đi giày đỏ với găng tay trắng. Mỗi khi nhắc đến một cái gì đó rất nhanh và tốc độ người ta thường nghĩ ngay đến Sonic.

Ngoài hình dáng bình thường, mỗi khi Sonic di chuyển cậu sẽ cuộn tròn người lại trông như một cái bánh răng cưa. Tốc độ của Sonic được miêu tả là nhanh hơn tốc độ âm thanh. Ý nghĩa cái tên của cậu cũng xuất phát từ đây. Sonic có nghĩa là siêu âm, mang hàm ý nhanh như âm thanh miêu tả tốc độ của cậu. Nếu chạy nhanh hết sức, Sonic có thể sử dụng được chiêu Sonic Boom tạo ra sóng âm thanh để loại bỏ các kẻ địch trên đường chạy của mình.

Trong game, sau khi thu thập được hết 7 viên ngọc quý thuộc bộ Chaos Emerald, Sonic có thể hoá thành Super Sonic từ màu xanh chuyển thành màu vàng và tốc độ nhanh hơn nhờ đôi Power Sneaker trứ danh. Không chỉ là nhân vật chính trong series game và phim hoạt hình Sonic The Hedgehog, cậu còn là một nhân vật đáng học tập về sự tự tin, lòng quả cảm và rất chân thành với bạn bè. Dù Sonic sợ nước và không biết bơi nhưng có lần cậu đã nhảy xuống nước để cứu một người bạn của mình.

Tạm kết

5 nhân vật với animation hoạt hình dễ thương này chỉ là một số trong rất nhiều cái tên làm nên tuổi thơ của nhiều thế hệ. Cho dù cộng nghệ càng ngày càng hiện đại, tạo hình nhân vật càng ngày càng sắc nét, nhưng những gì thuộc về kỷ niệm vẫn luôn là những mảnh ghép đáng trân trọng và không thể nào quên. Chắc chắn rằng 10 năm, 20 năm, rất nhiều năm sau này nữa, người ta sẽ còn nhắc nhiều về những Pikachu, những Pacman… như là một phần tuổi thanh xuân.