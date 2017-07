Xem lính Mỹ “hợp lực” pháo kích diệt IS tại Syria

Các pháo thủ thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã cùng nhau hợp sức trong một chiến dịch pháo kích nhằm tiêu diệt các mục tiêu thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Raqqa, Syria.

Binh sĩ Mỹ pháo kích diệt IS tại Syria (Ảnh: BI)

Theo Business Insider, đoạn video ngắn do Trung sĩ Matthew Callahan ghi lại và công bố gần đây cho thấy các pháo thủ thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ đã phối hợp nhịp nhàng trong một cuộc pháo kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại thành phố Raqqa - thủ phủ của IS tại Syria.

Trong đoạn video được quay tại một vị trí “bí mật” ở Syria, các binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ liên tục thực hiện các thao tác nạp và nã lựu pháo M777-A2 Howitzers nhằm yểm trợ cho các đối tác thuộc liên quân địa phương đang tham gia cuộc chiến chống IS ở Raqqa.

Sau khi tham gia cuộc chiến chống IS từ tháng 3/2016, Thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành các cuộc pháo kích gần như cả ngày lẫn đêm tại Syria. Trong khi đó, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn vẫn đang tiếp tục tiến sâu vào Raqqa để giải phóng thành phố này.

Thành Đạt