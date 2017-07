Chắc chắn đây là game chiến thuật có gameplay "độc lạ" nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, không thử hơi phí!

Heroes Truyền Kỳ (Heroes Tactics) đang là điểm sáng nổi trội với lối chơi chiến thuật độc nhất vô nhị trong thị trường game phẳng lặng như hiện nay.

Những ngày gần đây, Heroes Truyền Kỳ (phiên bản việt hóa của Heroes Tactics) đang gấp rút hoàn thành những khâu hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị ra mắt game thủ Việt. Đây là tựa game được mong chờ sẽ mang lại định nghĩa chiến thuật hoàn toàn mới cho game thủ trong nước với những trải nghiệm “cân não” nhất mà trước giờ chưa hề xuất hiện ở loạt gMO tại Việt Nam. Vậy vì sao Heroes Truyền Kỳ lại “độc, lạ” đến thế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Độc giả quan tâm có thể truy cập vào fanpage Heroes Truyền Kỳ tại: https://www.facebook.com/Heroestk/

Heroes Truyền Kỳ – Siêu phẩm chiến thuật sắp đến tay game thủ Việt

Một hậu phương vững chắc và cả “tủ” thành tích

Nói sơ qua về phiên bản quốc tế của Heroes Tactics, rất hiếm tựa game chiến thuật nào đạt được nhiều thành công đến thế. Nhận danh hiệu “Game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ” và được cả Google Play và App Store bình chọn là “Tựa game mới xuất sắc nhất”, Heroes Truyền Kỳ đã nhanh chóng phủ sóng trên toàn thế giới và nhận được sự yêu thích khổng lồ. Đây là một sản phẩm do Lilith Games phát triển – Thương hiệu không còn lạ lẫm với game thủ Việt qua một siêu phẩm trước đây: Heroes Charge.

Lilith Games đã không còn xa lạ qua một tựa game khác mang tên Heroes Charge

Đa phần những người chơi kỳ cựu nhất đã không còn xa lạ với phong cách hoạt họa Chibi của studio này. Chỉ riêng việc được đóng mác Lilith Games đã phần nào chứng minh cho chất lượng gameplay được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Giới game thủ nước nhà khá hiếm khi được trải nghiệm những tựa game mang tầm quốc tế như Heroes Truyền Kỳ mà lại chỉ quanh quẩn với những “game tàu” với gameplay không có gì đổi mới. Nếu vẫn tò mò nước ngoài chơi gì thì đây sẽ là câu trả lời dành cho bạn.

Đây là một nhà phát triển game có tiếng được rất đông người chơi trên thế giới tin tưởng

Tựa game mobile tái hiện Heroes 3 thành công nhất

Quay lại với lối chơi độc nhất vô nhị, chính vì thông điệp “Chuẩn Heroes 3 trên di động” mà đông đảo game thủ kỳ cựu đang rất mong chờ Heroes Truyền Kỳ. Đối với những độc giả chưa biết, Heroes 3 (Heroes of Might and Magic III) là một trong những tượng đài game chiến thuật nổi trội trên PC những năm 2000. Heroes 3 có thể coi là “sư phụ” của rất nhiều game chiến thuật sau này bằng lối chơi đánh theo lượt hóc búa. Tựa game “cổ mà siêu hay” còn có trước cả những cái tên nổi tiếng như Warcraft, Starcraft, Age of Empires…

Tượng đài Heroes 3 ngày nào chuẩn bị tái xuất

Từ trước đến nay, chính vì thành công và tiếng tăm của phiên bản tiền nhiệm trên PC, đã có rất nhiều những tựa game “ăn theo” siêu phẩm này. Thế nhưng, ngay cả Heroes of Might and Magic phiên bản mobile cũng nhận thất bại rất thảm hại. Lý do cơ bản nhất chính là họ vẫn chưa thực sự hoàn thiện và chuyển thể được cách chơi của Heroes 3 lên di động. May thay, đây lại chính là thành công của Lilith Games, họ đã đưa gameplay lục lăng (Hexagon) vào sản phẩm một cách hoàn chỉnh và bổ sung những yếu tố đặc sắc mới để tăng trải nghiệm cho người chơi game mobile.

Trên thị trường gMO tại Việt Nam hiện nay, Heroes Truyền Kỳ đang là sản phẩm có lối chơi độc nhất vô nhị. Giữa một rừng những tựa game thẻ tướng, nhập vai đang nhàm chán, chiến thuật lục lăng có lẽ sẽ là khái niệm hơi xa lạ với đa phần game thủ. Thế nhưng, đối với những game thủ kỳ cựu từng “ăn ngủ” cùng Heroes 3, đây sẽ là cơ hội khó có để tìm lại ký ức chinh chiến năm nào. Quả thật, chỉ khi được sờ tận tay và trực tiếp giải mã những thách thức hóc búa của Heroes Truyền Kỳ, bạn mới thực sự hiểu được cái tinh túy trong việc sắp xếp màn chơi mà Lilith Games đã dày công nghiên cứu.

Thêm vào đó, họ đã bổ sung những tinh chỉnh mới để phù hợp hơn với thế hệ game mobile

Và những bố sung đáng giá mà chắc chắn game thủ Việt sẽ yêu thích

Một trong những tính năng thú vị nhất của Heroes Truyền Kỳ chính là cho phép so tài với các đối thủ xuyên lục địa. Thay vì chỉ được xưng bá trong server, người chơi được phép ghép cặp và thi đấu với nhiều cao thủ trong server ngoại quốc. Đây là một tiết lộ rất bất ngờ của BQT Heroes Truyền Kỳ. Theo anh Giang (Bộ phận vận hành): “Game thủ Việt có tâm tranh đấu rất cao, điều này dễ nhận thấy nhất khi mà các tựa game PK được ưa chuộng hơn cả. Đến với Heroes Truyền Kỳ, chúng tôi sẽ nâng cấp những trận PK này lên đẳng cấp cao hơn: So tài xuyên lục địa”.

Nửa năm đầu 2017, cộng đồng game thủ Việt đang đón chờ khá nhiều những làn sóng mới với chất lượng sản phẩm đã được kiểm định. Có vẻ như, đã đến lúc các nhà phát hành tìm kiếm những cái tên mới đáng thử hơn, hoành tráng hơn thay vì tiếp tục nhập game kiểu “ăn xổi” như hiện nay. Đây là tín hiệu tích cực cho giới game thủ Việt sắp tới và Heroes Truyền Kỳ sẽ là một trong những ví dụ tiên phong của trào lưu này. Hãy cùng đón chờ những thông tin tiếp theo về Heroes Truyền Kỳ tại: https://www.facebook.com/Heroestk/