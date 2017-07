iPhone 8 sẽ bỏ Touch ID, phát hành số màu giới hạn?

Chuyên gia phân tích lừng danh Ming-Chi Kuo của công ty chứng khoán KGI vừa đưa ra 10 phỏng đoán mới nhất liên quan đến các mẫu smartphone sắp ra mắt của Apple, gồm iPhone 8, iPhone 7s và iPhone 7s Plus.

Các ảnh mô phỏng iPhone 8 của "người phát tán tin đồn" Benjamin Geskin. Ảnh: MacRumors

Phần lớn các phỏng đoán của ông Kuo tương đồng với mọi đồn đoán vài tháng trở lại đây về các mẫu iPhone 2017. Ví dụ như Apple sẽ giới thiệu các phiên bản máy có bộ nhớ 64GB và 256GB, RAM 3GB cho iPhone 8 và iPhone 7s Plus, RAM 2GB cho iPhone 7s. Các mẫu máy đều được trang bị một cổng Lightning kèm cổng sạc nhanh USB-C.

Tuy nhiên, nhà phân tích lừng danh cũng gây tò mò khi tuyên bố, mẫu điện thoại flagship sắp ra mắt của Apple - iPhone 8 - sẽ đứng đầu ngành công nghiệp di động xét về thiết kế gần như không không mép viền. Máy sẽ được phát hành với số phiên bản màu giới hạn và Apple có thể loại bỏ hoàn toàn cảm biến vân tay Touch ID khỏi smartphone màn hình OLED này.

Theo ông Kuo, iPhone 8 sẽ sở hữu tỉ lệ màn hình trên thân cao nhất trong tất cả các smartphone xuất hiện trên thị trường hiện nay nhờ việc giảm đáng kể các mép viền và màn hình tràn ra tận các mép thiết bị như ở một số mẫu mô phỏng gần đây. Phần "khía" dành cho camera trước và các cảm biến là những phần duy nhất dễ nhận thấy trên thiết kế của iPhone.

Ông Kuo tiếp tục khẳng định việc iPhone 8 sẽ không còn nút Home vật lý, nhưng nói thêm rằng cảm biến Touch ID sẽ không được tích hợp vào màn hình OLED của máy. Chuyên gia phân tích cũng không đề cập tới việc Touch ID được di chuyển tới vị trí nào khác, chẳng hạn như mặt lưng hoặc nút khóa máy của iPhone 8 như một số đồn đoán trước đây.

Thay vào đó, ông Kuo nhắc tới các tính năng tân tiến của iPhone 8 như "cảm biến 3D để nhận diện mặt", ám chỉ Apple đang sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn công nghệ quét vân tay Touch ID khỏi cơ chế bảo mật sinh trắc học mới. Ông Kuo cũng cho rằng, Táo khuyết vẫn gặp khó khăn trong việc tích hợp Touch ID vào màn hình thiết bị.

"Chúng tôi dự đoán mẫu iPhone màn hình OLED sẽ không hỗ trợ nhận diện vân tay vì các lí do sau: (1) thiết kế màn hình choán toàn bộ mặt trước máy không tương thích với công nghệ nhận diện vân tay điện dung hiện có và (2) khả năng rà quét của giải pháp máy quét vân tay phía dưới màn hình vẫn gặp các thách thức kỹ thuật bao gồm: (i) yêu cầu về một thiết kế lưới điểm ảnh phức hợp hơn; (ii) khả năng quét xuyên đáng thất vọng của tấm màn hình OLED dù nó mỏng hơn tấm LCD và (iii) hiệu năng quét yếu kém vì modul tấm phủ phía trên. Do iPhone OLED mới sẽ không hỗ trợ nhận diện vân tay phía dưới màn hình, nên chúng tôi không dự đoán việc phát hành máy bị trì hoãn do khâu sản xuất nữa", ông Kuo giải thích.

Chuyên gia phân tích của KGI vẫn tin rằng, Apple sẽ trình làng cả 3 mẫu iPhone 2017 vào tháng 9 này. Song, iPhone 8 sẽ thoát khỏi tình trạng khan hàng sau khi các mẫu LCD lên kệ và quá trình sản xuất được đẩy mạnh sau đó.

Tuấn Anh (Theo MacRumors, Forbes)