Tin mới vụ xe tổ công tác CA TP.HCM bị tai nạn ở Bình Dương

3 cán bộ trong tổ công tác CA TP.HCM bị tai nạn nghiêm trọng tại Bình Dương khi trên đường đi công tác đã xuất viện về nhà. C án bộ công an hi sinh là trung tá Nguyễn Thành Nhân - đội trưởng đội 8, phòng PC46 được gia đình đưa về quê ở Tiền Giang để lo hậu sự.

Liên quan đến vụ “tổ công tác CA TP.HCM bị tai nạn nghiêm trọng tại Bình Dương”, thông tin mới nhất cho hay, vụ việc đang được ban giám đốc Công an tỉnh giao cho văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Phú Giáo điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn tại Bình Dương. Ảnh: CTV

Một lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, tổ công tác của đội 8, phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM bị nạn đang trên đường di chuyển đi 1 tỉnh truy bắt 1 thành viên trong nhóm tội phạm mà đội này đang điều tra, khám phá.

Thi thể của cán bộ công an hi sinh là trung tá Nguyễn Thành Nhân, đội trưởng đội 8 được gia đình đưa về quê ở Tiền Giang để lo hậu sự. 3 cán bộ chiến sĩ cũng thuộc đội 8 gồm: Trần Thanh Khoa, Đặng Văn Nam, Nguyễn Đức Thọ, chỉ bị thương nhẹ. Hiện 3 cán bộ này đã được xuất viện về nhà.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã đề nghị phòng PC46 báo cáo toàn bộ chi tiết liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Người dân bị thương là ông Nguyễn Văn Lự (SN 1956, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Ông Lự bị thương tích không nặng, không nguy hiểm.

Một nguồn thông tin cho hay, quá trình điều tra về vụ tai nạn, cơ quan Công an đã mời 1 người liên quan lên làm việc, là anh Võ Phát Đạt (SN 1985, quê Hậu Giang), tài xế của xe đầu kéo BKS 51D-101.01.

Bước đầu anh Đạt tường trình, 9h30 sáng 18/3, anh điều khiển xe đầu kéo lưu thông đúng làn đường, ở tốc độ cho phép trên đường ĐT741, đoạn qua ấp Bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, hướng từ huyện Phú Giáo đi huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Bất ngờ anh Đạt thấy xe BKS xanh, 7 chỗ lưu thông cùng chiều, vượt lên bên trái và ngay sau đó phần sau của xe va vào phần đầu của xe đầu kéo, phía bên tài xế Đạt đang ngồi điều khiển xe.

Sau đó anh thấy xe ô tô BKS xanh va vào dải phân cách và lộn vòng qua đầu xe của xe đầu kéo, lao về phía bên phải đường. Lúc này xe BKS xanh va chạm với xe gắn máy của 1 người đi đường và lật ngang, nằm ngay tường rào nhà dân ven đường.

Sau đó, tài xế Đạt dừng xe cùng với người dân xử lý hiện trường. Người dân đưa 5 người bị thương gồm 4 cán bộ công an trên xe BKS xanh và ông Lự, là người đi xe gắn máy trên đường, đi cấp cứu. Một lúc sau cơ quan chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra.

Như VietNamNet đã thông tin, sáng 18/3, ô tô của tổ công tác phòng PC46, Công an TP.HCM đi công tác thì bị nạn tại khu vực nói trên. Vụ việc làm cho 4 cán bộ công an trên xe bị thương tích, trong đó có trung tá Nguyễn Thành Nhân hi sinh và 1 người dân đi xe gắn máy trên đường bị thương tích.

Trung tá Nhân được xác định là bị chấn thương sọ não nặng, dẫn đến tử vong. Công an nhận định là khả năng khi xe ô tô BKS xanh của tổ công tác lộn vòng thì ông Nhân bị va đập đầu vào thành xe.

Được biết trung tá Nhân là lãnh đạo có nhiều thành tích của phòng PC46, Công an TP.HCM, từng chỉ đạo khám phá nhiều vụ án lớn, đặc biệt các băng nhóm tội phạm công nghệ cao, tội phạm người nước ngoài.

