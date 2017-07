Chỉ mất 2 suất bún chả Obama, bạn sẽ được chơi tựa game sinh tồn tuyệt vời này với bản quyền 100%

This War of Mine cho phép bạn vào vai nhiều nhân vật vô danh trong game. Trước cuộc chiến, họ có cuộc sống riêng, có thể hạnh phúc, có thể không. Thế nhưng tất cả đều đảo lộn hoàn toàn khi cuộc chiến bắt đầu

Có vẻ như, 11bit đang cố gắng kiếm tìm những khoản lợi nhuận mà họ có thể để tiếp tục phát triển Frostpunk, tựa game sinh tồn chiến thuật lấy bối cảnh bắc cực. Bằng chứng là chỉ trong vài ngày, tựa game sinh tồn được đánh giá rất cao của họ, This War of Mine đã được giảm giá liên tục. Cách đây chưa lâu, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn việc This War of Mine được giảm giá "kịch sàn" với mức giá 100 nghìn Đồng, thì thậm chí ở thời điểm hiện tại, nếu truy cập vào trang Steam của tựa game, bạn sẽ được mua game bản quyền này với mức giá chỉ bằng... 2 suất bún chả mà thôi!

This War of Mine không rào đón dông dài, không tạo ra những cắt cảnh hoành tráng. 11 Bit Studio đặt người chơi vào ngay nhiệm vụ cấp bách nhất mà những người sống sót phải thực hiện: Cố gắng tồn tại giữa những hiểm nguy đầy rẫy bên trong thành phố bị bao vây.

Game cho phép bạn vào vai nhiều nhân vật vô danh trong game. Trước cuộc chiến, họ có cuộc sống riêng, có thể hạnh phúc, có thể không. Thế nhưng tất cả đều đảo lộn hoàn toàn khi cuộc chiến bắt đầu. Giờ đây ban ngày họ buộc phải trốn trong những căn nhà bị vũ khí quân sự tấn công đến tan nát, chia nhau canh gác để không biến mình trở thành con mồi của những mối đe dọa trong game, từ những gã lính bắn tỉa nằm rải rác quanh thành phố, cho tới cơn đói, rét hay bệnh tật, và thậm chí là cả những kẻ sống sót khác, chấp nhận làm mọi thứ để sinh tồn, kể cả việc tước đoạt tính mạng những người không quen biết khác.

Hiện tại, 11bit Studio đang phát triển Frostpunk, một tựa game cũng lấy phong cách sinh tồn cực kỳ ấn tượng khác. Frostpunk sẽ miêu tả về một thế giới lạnh lẽo giả tưởng, nơi con người phải phụ thuộc vào những cỗ máy hơi nước để chống chịu lại cái lạnh buốt giá hiện diện khắp nơi. Trong tấm art work đính kèm email, chúng ta có thể thấy các nhân vật trong Frostpunk đeo trên mình một chiếc ba lô phát sáng - vật dụng dự đoán sẽ có công dụng giữ hơi ấm cho người sử dụng. Có thể trong Frostpunk người chơi vừa phải khám phá môi trường xung quanh, vừa phải chú ý thu thập thêm năng lượng để tránh bị đông cứng như nhân vật trong trailer.