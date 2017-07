Trần Anh Hùng chọn phim Đông Nam Á để tôn vinh ở Tokyo

Đạo diễn gốc Việt sẽ góp phần chọn các tác phẩm tiêu biểu vào hạng mục “CrossCut Asia” ở LHP Tokyo lần thứ 30.

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 30 vừa công bố chủ đề hạng mục “CrossCut Asia” ("Lát cắt châu Á") là điện ảnh Đông Nam Á, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia trong khu vực ASEAN. "CrossCut Asia" - có sự hợp tác của Trung tâm Quỹ Nhật Bản châu Á - là một trong những chương trình quan trọng của liên hoan phim hàng năm, từng giới thiệu điện ảnh Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Đạo diễn Trần Anh Hùng và vợ - Trần Nữ Yên Khê - trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo 2015. Ảnh: Nick M.

Những tác phẩm điện ảnh nổi bật của các đạo diễn trẻ trong khu vực Đông Nam Á sẽ được các nhà làm phim lừng danh chọn, trong đó có đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng.

Tác giả Mùi đu đủ xanh từng là thành viên ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 28 vào năm 2015. Anh từng thực hiện phim Rừng Na Uy chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản - Haruki Murakami. Trần Anh Hùng cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ tới nhiều thế hệ đạo diễn phim độc lập Việt Nam như Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp.

Cùng đạo diễn Trần Anh Hùng, còn có ba nhà làm phim Đông Nam Á khác sẽ tham gia chọn phim. Apichatpong Weerasethakul, đạo diễn Thái Lan, gây tiếng vang với tác phẩm Uncle Boonme Who Can Recall His Past Lives từng giành Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 2010. Brillante Ma Mendoza, đạo diễn Philippines từng được vinh danh tại Berlin, Cannes, Venice và có tác phẩm được giới thiệu tại “CrossCut Asia” năm 2015. Người cuối cùng là Garin Nugroho, đạo diễn Indonesia, từng có 12 bộ phim chiếu ở Liên hoan phim Tokyo và là thành viên ban giám khảo vào năm 2006.

Bốn “nàng thơ” của điện ảnh Nhật Bản được tôn vinh năm nay (từ trên xuống, từ trái sang) - Sakura Ando, Yu Aoi, Hikari Mitshushima, Aoi Miyazaki. Ảnh: TIFF.

Dịp kỷ niệm 30 năm, Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2017 có nhiều chương trình đặc biệt. Một trong những hoạt động gây chú ý là “Muses of Japanese Cinema” ("Những nàng thơ của điện ảnh Nhật Bản"). Bốn nữ diễn viên Sakura Ando, Yu Aoi, Hikari Misushima và Aoi Miyazaki sẽ được vinh danh. Ban tổ chức sẽ trình chiếu các tác phẩm tiêu biểu của nhóm nữ diễn viên này và tổ chức giao lưu với bốn diễn viên ở một số buổi chiếu phim.

Đạo diễn gắn bó với series hoạt hình đầu tiên của Doraemon - Keiichi Hara - sẽ là nhân vật trung tâm của chương trình “Tiêu điểm hoạt hình” ở LHP Tokyo lần thứ 30. Ngoài series truyền hình và một số phim dài của Doraemon, Keiichi Hara còn có bốn tác phẩm khác rất nổi tiếng là Summer Days with Coo (2007), Colorful (2010), Hajimari no Michi (2013) và Miss Hokusai (2015).

Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe - và minh tinh Meryl Streep tại đêm khai mạc Liên hoan phim Tokyo 2016. Ảnh: Nick M.

Cùng Busan của Hàn Quốc, TIFF (Tokyo International Film Festival) là một trong những liên hoan phim quốc tế lớn trong khu vực châu Á. Diễn ra thường niên vào tháng 10 từ năm 1985 (có hai năm đứt quãng), Liên hoan phim Quốc tế Tokyo đã tạo dựng uy tín với giới làm phim thế giới.

Năm ngoái, đêm khai mạc có sự tham gia của minh tinh Meryl Streep cùng Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe - trong vai trò khách mời đặc biệt. Sự kiện năm 2016 trình chiếu 206 tác phẩm đã thu hút tới 60.000 khán giả. Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 tới ngày 3/11. Đây là một trong những sự kiện văn hóa hướng tới Thế vận hội Olympics 2020 sẽ được tổ chức ở thủ đô Tokyo.

Nguyên Minh