Thanh kiếm tai ương khiến bao game thủ Việt 'tụt rank' cũng đã được xuất hiện ngoài đời thực

Khá dễ hiểu khi Yasuo không chỉ là vị tướng có nhiều fan hâm mộ nhất mà còn là tướng mà nhiều game thủ ghét nhất.

Chắc hẳn, bất cứ ai chơi Liên Minh Huyền Thoại cũng đều 'thừa biết' rằng, Yasuo là vị tướng có lượng fan hâm mộ đông đảo và hùng hậu bậc nhất trong tất cả 134 champ. Meta nào, thời điểm nào cũng vậy, rank Đồng cho đến Kim Cương, Thách Đấu hay cả những trận đấu chuyên nghiệp, bằng cách này hay cách khác, Yasuo luôn tìm được lý do để xuất hiện.

Vừa mới đây, Man At Arms: Reforged (nhóm thợ rèn nổi tiếng trên youtube, chuyên chế tạo và đưa các loại vũ khí giả tưởng ra ngoài đời thực) sau khi nhận được lượt bình chọn vượt trội đã quyết định bắt tay vào tạo ra thanh kiếm của Yasuo. Và như thường lệ, các món vũ khí do Man At Arms: Reforged tạo ra không những giống về ngoại hình mà ngay cả độ sát thương cũng cực kỳ đáng nể. Dưới đây là toàn bộ hành trình tạo ra thanh kiếm đã khiến cho bao game thủ Việt tụt rank:

Quá trình tạo ra thanh kiếm của Yasuo

Sở hữu lối chơi bay bướm, ảo diệu, khả năng gánh team của Kẻ Bất Dung Thứ thực sự đã chinh phục tất cả game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới. Tuy nhiên có một sự thật mà ai chơi nhiều cũng phải công nhận. Yasuo là một vị tướng không hề dễ chơi. Để đánh tốt vị tướng này, game thủ cần một trình độ kỹ năng ít nhất từ khá trở lên.

Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi Yasuo không chỉ là vị tướng có nhiều fan hâm mộ nhất mà còn là tướng có nhiều người ghét nhất. Một hiện trạng hiển nhiên khi chơi rank ở Việt Nam thời điểm hiện tại chính là "phải cấm Yasuo", nếu để lọt thì Yasuo team đối phương thì như rồng như hổ, Yasuo team mình thì phế, luôn luôn là như vậy.