Tài xế hất văng CSGT bị bắt tạm giam 2 tháng

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa kí lệnh tạm giam 2 tháng, khởi tố bị can Phan Thành Hưng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc chiều nay kí lệnh bắt tạm giam, khởi tố tài xế Phan Thành Hưng (SN 1995, trú xóm Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) tội “chống người thi hành công vụ”.

Tài xế Phan Thành Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thiện Lương

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 30/6, tại Km 488+700 QL1A thuộc xã Vượng Lộc (Can Lộc), tổ tuần tra thuộc phòng CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe container BKS 77C-016.47 kéo theo rơ-moóc chạy vượt quá tốc độ cho phép (66/60 km/h).

Khi xuống xe, tài xế cãi lại CSGT, không xuất trình giấy tờ và lái xe bỏ chạy với lý do theo thiết bị giám sát của phương tiện thì lái xe không vi phạm tốc độ.

Lúc này, thượng úy Nguyễn Anh Đức đang đứng trước đầu xe. Do không kịp tránh nên anh buộc phải bám vào gọng kính gương chiếu hậu bên trái xe.

Khi chạy được khoảng 400m, tài xế container đánh lái sang trái làm thượng úy Đức rơi xuống đường, đập đầu xuống dải phân cách, chấn thương nặng.

Sau khi bị bắt giữ, tài xế khai nhận tên là Lưu Văn Châu, SN 1991, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định.

Quyết định khởi tố bị can

Sáng qua, Đại tá Trần Sinh Tố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “chống người thi hành công vụ” thì đến 10h, người có tên Lưu Văn Châu gọi điện đến công an huyện tố giác tài xế hất văng CSGT khai tên giả.

Qua quá trình điều tra, công an cho biết, tài xế lái xe container hất văng CSGT tên thật là Phan Đình Hưng.

Thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện Can Lộc thông tin: “Phan Thành Hưng đã ăn cắp thông tin của lái xe Lưu Văn Châu trên trang web của Bộ GTVT để làm giả bằng lái xe, khai gian dối với công an”.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hưng trước pháp luật và sẽ có thông tin đính chính về tên thật của Lưu Văn Châu theo đúng trình tự.

Thiện Lương