Máy bay Malaysia nổ động cơ do nghi đâm vào chim

Chiếc phi cơ của hãng AirAsia phát nổ ở động cơ và phải hạ cánh không lâu sau khi xuất phát ở Australia.

Một chiếc máy bay của Air Asia. Ảnh minh hoạ: AP.

Máy bay D7207 của AirAsia X, công ty con của hãng hàng không Malaysia, ngày 3/7 đã phải quay đầu, đáp khẩn xuống sân bay Brisbane, đông Australia, do nghi bị đâm vào chim, AFP đưa tin. Phi cơ đã hạ cánh an toàn.

Hành khách cho biết phi cơ rung lắc và có những tiếng nổ lớn ở động cơ bên phải, sau khi nó cất cánh để đến Kuala Lumpur, Malaysia, chiều qua. Trên khoang có 345 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn.

Hãng Air Asia X cho hay đã tìm thấy hai con chim trên đường băng, động cơ bên phải "có thể va phải chim".

Calvin Boon, một hành khách, cho hay anh thấy lửa bốc lên từ động cơ.

"Toàn bộ động cơ phát nổ và lửa phát ra như là trò chơi điện tử Resident Evil thực sự", anh nói với Australian Broadcasting Corporation.

Tim Joga, một hành khách khác tả chiếc phi cơ rung lên vài phút sau khi cất cánh, có một vài tiếng nổ lớn và nhiều tia sáng loé lên.

"Từ cửa sổ, tôi có thể thấy ánh sáng màu cam phát ra", anh Joga nói.

Ông Benyamin Ismail, Giám đốc AirAsia X, tuyên bố đã thực hiện các hướng dẫn để bảo đảm an toàn và sức khoẻ của hành khách. Ông cũng bày tỏ lời khen ngợi phi công và các thành viên phi hành đoàn về "sự chuyên nghiệp của họ, hành động nhanh để trấn an hành khách và hạ cánh an toàn".

AirAsia cũng đã sắp xếp chuyến bay đặc biệt để đưa hành khách tới điểm đến như dự kiến.

Đây là sự cố thứ hai của hãng Air Asia ở Australia trong hai tuần gần đây. Hôm 25/6, chiếc Airbus A330 gặp sự cố và "lắc như máy giặt" khi đang trên đường từ Perth, Australia, về Kuala Lumpur, Malaysia. Phi công quyết định đưa máy bay trở về điểm xuất phát và hạ cánh an toàn xuống sân bay Perth.

Khánh Lynh