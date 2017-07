Trốn truy nã phạm thêm tội hiếp dâm trẻ em

Trong quá trình tại ngũ, Trần Đình Ái 4 lần trộm 2kg thuốc nổ, 3 hòm đạn 12 ly 7 mang đi bán. Bị bắt, Ái hai lần trốn khỏi nơi giam giữ. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng phạm thêm tội "Hiếp dâm trẻ em".

Đại úy Phan Minh Lộc – Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng truy nã Trần Đình Ái (SN 1969, trú xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) cho Phòng điều tra hình sự Quân khu 7 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bị truy nã về tội "Chiếm đoạt vũ khí quân dụng trái phép", Trần Đình Ái bỏ trốn và phạm thêm tội "Hiếp dâm trẻ em"

20 tuổi, Trần Đình Ái nhập ngũ, biên chế vào kho Kỳ Phú, Đại đội 55, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 1. Trong thời gian. Trong thời gian từ tháng 2/1991 đến cuối tháng 3/1991, Trần Đình Ái đã 4 lần đột nhập vào kho vũ khí của đơn vị lấy đi 2kg thuốc nổ TNT, 3 hòm đạn 12 ly 7 mang đi bán.

Sự việc bị phát giác, Trần Đình Ái bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Trong quá trình giam giữ, Ái tìm cách đào tẩu khỏi Trại tạm giam 984 – Quân đoàn 1 và bị bắt giữ trở lại. Tuy nhiên, đến lần đào tẩu thứ 2 thì Ái thành công. Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phát lệnh truy nã Trần Đình Ái về tội "Chiếm đoạt vũ khí quân dụng trái phép".

Sau thời gian dài tổ chức truy bắt không có kết quả, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có công văn gửi PC52 Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phối hợp lập chuyên án tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. PC52 đã xác lập chuyên án 917T để tổ chức xác minh, truy bắt.

Nói về Ái, sau khi trốn khỏi Trại tạm giam 984, gã đi một mạch vào Tây Nguyên. Năm 1994, không hiểu bằng cách nào đó, gã nhập được hộ khẩu vào Lâm Đồng với 1 lí lịch “sạch sẽ”. Tại đây, Trần Đình Ái kiếm sống bằng đủ thứ nghề.

Cũng trong năm đó, Ái bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ hiếp dâm trẻ em. Vụ án được đưa ra xét xử nhưng với khả năng che giấu gốc tích của mình, hành vi trốn truy nã của Ái vẫn không bị bại lộ. Với tội “Hiếp dâm trẻ em”, Trần Đình Ái bị tuyên phạt 20 năm tù.

Nhờ cải tạo tốt, năm 2010, Trần Đình Ái được đặc xá, ra tù trước thời hạn. Lần này, gã tìm cách xóa sạch quá khứ bằng cách chuyển xuống Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Tại đây, Ái sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ sinh năm 1984 và có 1 đứa con.

“Cái khó nhất trong việc truy bắt đối tượng là sự việc xảy ra đã 26 năm, trong suốt thời gian đó, Trần Đình Ái không về thăm quê, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, do vậy, việc xác mình thông tin về đối tượng không khác nào mò kim đáy bể. Vừa qua, có thông tin Trần Đình Ái ở Bình Dương, Phòng PC52 tung lực lượng vào xác minh nhưng không có kết quả”, Đại úy Phan Minh Lộc cho hay.

Cuối tháng 6, thông tin trinh sát cho thấy, tại Vũng Tàu, một người tên Trần Đình Ái, có đặc điểm nhận dạng như trong lệnh truy nã của Bộ Quốc phòng. Đối tượng sống với vợ con trong một căn nhà nhỏ ở phường 10, Tp Vũng Tàu. Những người trong căn nhà này ít giao du với hàng xóm nhưng luôn tỏ ra là một gia đình hạnh phúc, hòa thuận.

Trần Đình Ái làm việc tại một xưởng mộc ở địa phương. Vào dịp cuối tuần, người đàn ông này dẫn vợ con đi chơi công viên hoặc các trung tâm vui chơi.

Sau nhiều ngày mật phục, các trinh sát xác định, người đàn ông này chính là Trần Đình Ái – kẻ bị Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng truy nã từ 26 năm qua. Từ thông tin trinh sát báo về, sáng ngày 26/6, tổ công PC52 di chuyển vào Vũng Tàu.

Ngay trong tối 26/6, PC52 Công an Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ Trần Đình Ái khi đối tượng đang ở nhà riêng. Nghe lực lượng truy nã đọc lệnh bắt, Trần Đình Ái chỉ cúi đầu im lặng trước sự sửng sốt tột cùng của người vợ trẻ.

Đến lúc này, chị mới vỡ lẽ, người đàn ông đang chung sống với mình từng có 1 tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em” và đang lẩn trốn sự truy nã của Cục điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng suốt 26 năm qua…

Hoàng Lam