Galaxy Note FE xách tay khó về Việt Nam sớm bởi lệnh cấm bay?

Một số đại lý trong nước cho biết, mẫu Galaxy Note 7 tân trang khó về sớm tại Việt Nam sau ngày mở bán chính thức ở Hàn Quốc vì lan quan đến vấn đề vận chuyển.

Samsung vừa công bố sẽ bán trở lại thị trường mẫu Galaxy Note7 với phiên bản tân trang hoàn toàn mới mang tên Galaxy Note FE (Fan Edition). Phiên bản mới lần này sẽ bán ra tại một thị trường duy nhất đó là Hàn Quốc và ngày 7/7 là ngày chính thức ra mắt. Theo công bố, mẫu Note FE có giá vào khoảng 700.000 won (hơn 13 triệu đồng). Đây thực sự là tin tức khá hấp dẫn đối với người tiêu dùng, đặc biệt là fan của mẫu Galaxy Note7 từ Samsung.

Tuy nhiên, dòng sản phẩm này rất khó về thị trường Việt sớm sau ngày mở bán ở Hàn Quốc. Một nhà bán lẻ trong nước cho biết, nhiều fan của Galaxy Note7 ở VN sẽ phải chờ đợi thêm bởi khả năng vận chuyển về rất khó trong thời điểm này.

Lý do được đại diện này đưa ra bởi hầu hết các hãng máy bay đều chưa dỡ bỏ lệnh cấm vận với Galaxy Note7 vì dính phải sự cố cháy nổ năm qua. Samsung vẫn chưa công bố chính thức về việc dở bỏ lệnh cấm bay đối với Galaxy Note FE mới. Do đó, việc vận chuyển mẫu sản phẩm này đến với các quốc gia khác đều chưa rõ ràng trong thời điểm này.

Bên cạnh đó, về mức giá bán sản phẩm này, một đại lý khác cho biết, giá bán của Galaxy Note FE khi về VN sẽ vào khoảng 12 triệu đồng, thấp hơn đôi chút so với giá công bố chính thức ở Hàn Quốc.

Có thể thấy, giá bán của Galaxy Note FE không đúng kì vọng như trước đây nhưng sẽ rẻ hơn so với giá bán chính thức bên đó vì giá nhập khác so với giá bán chính thức. Bên cạnh đó, giá bán của máy vào tầm 12 triệu đồng cũng là một mức giá hấp dẫn so với thiết kế và tính năng được trang bị.

Tuy vậy, đây chỉ là hàng xách tay do các cửa hàng mang về và trước đó Samsung Vina cũng khẳng định sẽ không bán mẫu sản phẩm này tại Việt Nam. Lý do không bán chính hãng, vị đại diện từ Samsung Vina cho biết bởi dải sản phẩm hiện tại của Samsung tại Việt Nam đã đủ rộng cho tất cả các phân khúc. Đồng thời, Samsung Vina cũng muốn tạo sự tập trung cho người dùng cho các sản phẩm Note tiếp theo.

Galaxy Note FE vẫn giữ nguyên thiết kế tương tự thế hệ trước, khác biệt nằm ở pin được hạ xuống dưới 3.200 mAh thay vì thỏi pin 3.500 mAh. Máy có thêm tính năng màn hình khóa Always On và trợ lý ảo Bixby mới nhất của Samsung.

