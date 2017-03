Vụ bảo vệ bị tố dâm ô học sinh: Sẽ khởi tố vụ án

Liên quan đến sự việc ông D.V.H là bảo vệ một trường tiểu học trên địa bàn xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bị tố cáo có hành vi dâm ô với nhiều học sinh tiểu học, phía Công an huyện Kim Bảng cho hay sẽ tiến hành khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Liên quan đến sự việc ông D.V.H là bảo vệ một trường tiểu học ở xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bị các phụ huynh phát đơn đến các cơ quan chức năng tố có hành vi dâm ô với nhiều học sinh tiểu học, phía nhà trường đã tạm thời cho ông H. nghỉ việc và nhắc nhở các giáo viên nắm bắt tình hình tâm lý, học tập tại lớp của các cháu học sinh.

Nhà trường cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ những lời tố cáo là đúng hay sai.

Liên quan đến sự việc, ông H. khẳng định không hề có chuyện trên. Ông cam đoan đã làm bảo vệ mấy chục năm nay mà không hề có điều tiếng gì.

Nhiều phụ huynh học sinh mong sự việc sớm được điều tra sáng tỏ.

Ông H. cho biết, do các cháu học sinh còn nhỏ lại hay hiếu động nghịch ở sân trường nên bị ngã ông chỉ đỡ các cháu dậy chứ không có việc sàm sỡ các cháu như người dân phản ánh.

Còn việc ông đến nhà một số phụ huynh để xin lỗi, ông H. cho biết, chỉ nghĩ rất đơn giản là mình có vợ và con dâu làm trong trường, không muốn bị kiện cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của gia đình, chứ không phải ông H. có hành vi dâm ô với các học sinh.

Vợ ông H. cũng cho biết, từ nhiều tháng nay gia đình không thể làm ăn được gì cũng chỉ vì những đơn tố cáo của các phụ huynh trong trường. Vợ ông D.V.H. cho hay: “Gia đình tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra đưa ra kết luận cuối cùng để sự việc này không ảnh hưởng đến uy tín của gia đình”.

Nhiều phụ huynh có con đang theo học trong trường cũng rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, nếu có vi phạm thì xử lý đúng người đúng tội.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, cho biết, trong tuần này hoặc tuần sau, phía cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án và tiến hành điều tra thật kỹ sự việc. Sau khi có kết luận chính xác, Công an huyện Kim Bảng sẽ thông tin với cơ quan báo chí.

