TPHCM huy động hơn 10.000 cán bộ coi thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2017

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết tới thời điểm này TPHCM đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Năm nay, thành phố sẽ có trên 80.000 thí sinh dự thi tại hơn 126 điểm thi bố trí đều khắp 24 quận, huyện.

Sáng nay 21/3, Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 cho hiệu trưởng các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên và đơn vị giáo dục trực thuộc.

Ông Nguyễn Tiến Đạt , Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết năm nay dự kiến tại TPHCM có trên 80.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia. Chỉ riêng đội ngũ tham gia coi thi thì có hơn 10.000 người; trong đó 50% là cán bộ coi thi đến từ các trường ĐH, 50% còn lại là giáo viên của ngành giáo dục TPHCM. Hiện tại Sở cũng chờ Bộ GD-ĐT công bố trường ĐH nào sẽ phối hợp cùng Sở tham gia tổ chức kỳ thi.

Năm 2017, TPHCM huy động hơn 10.000 cán bộ coi thi cho kỳ thi TPHCM quốc gia (ảnh mình hoạ)

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT TPHCM đã dự kiến khoảng 126 điểm thi (hội đồng thi) trong đó có sử dụng nhiều trường THPT. Các điểm thi năm nay được phân bố rải đều ở 24 quận, huyện để thí sinh di chuyển thuận tiện hơn.

Cũng theo ông Đạt, đến thời điểm này, thành phố đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Các cơ quan ban ngành như điện lực, công an, y tế, tài chính, giao thông vận tải, cũng đã có kế hoạch hỗ trợ đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt như mọi năm.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cho rằng kỳ thi năm nay có nhiều cái mới nên lưu ý lãnh đạo các trường THPT, trung tâm GDTX phải tập trung cao độ để thực hiện đúng quy trình, chuẩn xác. “Nhà trường phải kiểm tra nội bộ hồ sơ của học sinh, thông báo để các em bổ sung đầy đủ, kịp thời đảm bảo thí sinh đăng ký đầy đủ các hồ sơ. Ông Đặt đề nghị các trường phải lưu ý khâu thu nhận hồ sơ thật khoa học, chính xác”, ông Đạt nhấn mạnh.

Theo ông Đạt, dự kiến năm nay sẽ có khoảng 10.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi và các trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thu nhận hồ sơ. Ông đề nghị các trung tâm phải đảm bảo chuẩn bị đủ hồ sơ cũng như đón tiếp lịch sự, hướng dẫn chu đáo cho thí sinh tự do đến đăng ký. Các trung tâm GDTX cũng phải in sẵn nội quy thi, nội quy của thí sinh để thí sinh tự do nắm rõ thông tin, tránh vi phạm quy chế thi.

Ông Đạt đề nghị các trường tổ chức thi thử, thi học kỳ giống như thi THPT quốc gia để không chỉ học sinh tập dượt mà các giáo viên cũng được làm quen với cách thức coi thi, nắm được những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác coi thi chính thức.

Theo ông Đạt, hiện nay chỉ phức tạp ở những hội đồng thi có thí sinh tự do thi bởi trong những điểm thi này có tới 6 dạng phòng. Do đó, đòi hỏi bố trí trưởng điểm thi phải có kinh nghiệm và được tập huấn chuyên sâu hơn.

Trước thắc mắc của đại diện một số trường cho biết có trường hợp học sinh chưa có chứng mình nhân dân (CMND) thì làm sao đăng ký thi. Ông Phạm Thanh Nam, Trưởng Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: thí sinh vẫn được đăng ký thi bình thường, khi thí sinh đi làm thủ tục chỉ cần mang giấy xác nhận của trường hoặc của địa phương có dán ảnh kèm theo để xác thực. Tuy nhiên, trong thời gian này thí sinh nào chưa có CMND thì nên đăng ký làm chứng minh sớm để tránh gặp rắc rối mà ảnh hưởng tâm lý khi đi thi.

