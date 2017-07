Canon 6D Mark II bán tại Việt Nam trong tháng 8, giá 45,5 triệu đồng

Tin từ Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng sáng nay (4/7) cho biết, đơn vị đã trưng cầu qua Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TP Hải Phòng để lấy mẫu vật phẩm trâu số 18 (trâu chọi húc chết chủ tại vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017). PC54 ngay sau đó đã gửi mẫu này lên Bộ Công an để giám định.