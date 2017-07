Bảo Thanh “van xin” “kẻ cướp chồng”, sao Việt lên tiếng về “người thứ 3”

Bảo Thanh bất ngờ xuất hiện với hình ảnh khóc lóc, quỳ xuống cầu xin người thứ 3 trả lại chồng cho mình. Cô nói rằng, cả 2 đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau.

Bảo Thanh tâm sự chuyện đời, chuyện nghề cùng MC Phí Linh, Thùy Linh.

Những hình ảnh Bảo Thanh xuất hiện trong talkshow “Muôn màu showbiz” với tư cách khách mời đang được công chúng quan tâm rất nhiều.

Trong chương trình MC Thùy Linh bất ngờ đề nghị Bảo Thanh diễn xuất tiểu phẩm ngẫu hứng để dành tặng khán giả. Bảo Thanh vào vai một cô vợ vì qua mải mê với công việc, bỏ quên gia đình mà bị chính người bạn thân nhất của mình cướp chồng (MC Thùy Linh đảm nhiệm).

Tức giận khi nhìn thấy bức ảnh tình tứ của chồng và bạn thân trong điện thoại, Bảo Thanh nạt nộ bạn thân nhưng rồi lại xót xa, cay đắng khi lí do mất chồng lại xuất phát từ sự thờ ơ của mình.

Cô bất ngờ khóc lóc, quỳ sụp xuống cầu xin người thứ 3.

Cô bất ngờ khóc lóc, quỳ sụp xuống cầu xin người thứ 3 hãy trả lại chồng cho mình và hứa sẽ thay đổi bản thân mình, quan tâm yêu thương chồng con hơn. “Tôi xin bà, tôi sai rồi”, nữ diễn viên nói.

Kết thúc tiểu phẩm, Bảo Thanh khẳng định, ngoài đời, cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. “Có một điều, qua đây, em cũng muốn chia sẻ thật, có rất nhiều người nói rằng, bộ phim Sống chung với mẹ chồng là làm quá lên chứ ngoài đời làm gì có chuyện như thế xảy ra.

Không hề làm quá, ngoài đời có nhiều người bạn khi xem phim họ nói phim chưa là gì với cuộc đời của họ. Từ đó em mới cảm nhận sâu sắc một điều, phụ nữ rất khổ, đặc biệt khi lấy chồng, có con rồi, những nỗi đau đó không chỉ ngày một, ngày hai, mà nó sẽ kéo dài đến khi chính người phụ nữ đó biết yêu thương chính bản thân mình hơn", Bảo Thanh chia sẻ.

Cách ứng xử của Bảo Thanh trước tình huống MC Thùy Linh đưa ra khiến người xem khá bất ngờ. Trước Bảo Thanh, nhiều nghệ sĩ cũng từng bày tỏ quan điểm về “người thứ 3” xen vào hạnh phúc gia đình và cả tình huống trớ trêu khi chính nghệ sĩ đó trở thành “người thứ 3”.

MC Thảo Vân

Trong một bài PV, khi được hỏi, có ý kiến cho rằng sở dĩ cuộc hôn nhân của Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý tan vỡ là do người thứ ba, MC Thảo Vân đã đáp rằng: “Nếu chỉ vì người thứ 3 mà chia tay thì lúc đầu lấy nhau làm gì? Khi đã quyết định lấy nhau phải chấp nhận, tính ra nhiều tình huống trong đó kể cả 2 người say nắng một ai đó nhưng phải xác định chỉ là phút yếu lòng thôi. Tất nhiên tình huống say nắng chứ say đắm thì chịu rồi”.

Ca sĩ Lệ Quyên

Lệ Quyên cho rằng: “Người ta hay đổ lỗi tình yêu làm bạn mù quáng. Tại sao ngoài kia một nghìn, một vạn người không mù quáng mà bạn mù quáng? Bạn càng đổ lỗi chỉ càng làm cho những người có nhận thức khó tha thứ cho bạn hơn”.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Phát hiện người đàn ông của mình phản bội, tôi chỉ cho mình nhớ đến họ trong vòng 24 tiếng. Nếu bước sang tiếng thứ 25, tôi sẵn sàng có một người khác trong cuộc sống của mình”.

Người mẫu Ngọc Trinh

Trong một talkshow, Ngọc Trinh đã có những chia sẻ: “Chua nhất là bị rơi vào hoàn cảnh người thứ 3” và cay đắng nhận ra “những điều tiếng đó không bao giờ rời xa mình, không thể trở thành số 0 dù mình có cố gắng thế nào”.

Nói về một giai đoạn đã qua trong đời, cô cho biết, rơi vào vị trí người thứ 3 cũng là do hoàn cảnh của bản thân. Cô nói: Nếu như ở hoàn cảnh khác, gia đình giàu có thì tôi sẽ không chọn. Nhưng khi tôi nghèo thì tôi phải chọn người đó”, “Bây giờ tôi có quyền sống cho mình. Tôi sẽ không chọn người đàn ông có vợ”.

Ca sĩ Lâm Chi Khanh

Sau khi scandal tình cảm xoay quanh Lâm Vinh Hải, Linh Chi và Phương Châu gây ầm ĩ dư luận, Lâm Chi Khanh bày tỏ quan điểm về người thứ 3 như sau: “Bỏ vợ bỏ con đi theo một người khác đã là sai. Bỏ vợ bỏ con đi theo một đứa con gái không ra gì lại càng sai nhiều thêm. Làm phụ nữ mà thích làm con giáp thứ 13 thì dù xinh đẹp đến mấy cũng không được ai tôn trọng”.

