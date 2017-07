Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển lớp Toán của 3 trường chuyên

Ở đợt tuyển sinh lớp 10 năm nay, Vũ Nam Trang Linh (lớp 9C Trường THCS Archimedes, Hà Nội) khiến nhiều người thán phục khi trúng tuyển cả 3 trường chuyên.

Vũ Nam Trang Linh

Trang Linh dự thi và trúng tuyển lớp chuyên Toán của cả 3 ngôi trường là Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

Trang Linh không chỉ đỗ mà thậm chí còn thừa điểm vào các lớp chuyên. Thi vào THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Linh đạt tổng điểm 42, cao hơn rất nhiều so với điểm chuẩn 33,5 của trường. Em cũng dư đến 3,5 điểm so với điểm chuẩn 23,5 vào Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm và dư 1 điểm so với mức điểm chuẩn 19,5 của Trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên đưa ra.

Đặc biệt, Trang Linh cũng là nữ sinh duy nhất lọt top 10 thí sinh có điểm thi cao nhất vào lớp chuyên Toán của Trường THPT Hà Nội – Amsterdam.

Đỗ một trong ba trường chuyên này đã khó, đỗ cả 3 là điều mà chính Trang Linh cũng không thể nghĩ đến. “Lúc đầu biết đỗ chuyên Sư phạm em đã rất vui, nhận tin đỗ chuyên Tự nhiên thì niềm vui đó nhân lên gấp bội, và đến chuyên Ams thì thực sự em như vỡ òa vì không nghĩ kết quả của mình lại tốt đến vậy. Em cảm thấy rất mừng khi công sức mình bỏ ra đã có kết quả xứng đáng” - Linh chia sẻ.

Về kinh nghiệm ôn luyện thi, Trang Linh cho hay em không có bí quyết gì đặc biệt, mà đơn giản là phân bổ thời gian hợp lý với từng môn. Thời gian cuối ôn thi, mỗi tối em chỉ tập trung học một môn thay vì học ôm đồm nhiều môn. Theo Linh, việc học như vậy sẽ mang lại hiệu quả cao hơn bởi có được sự tập trung cao độ.

“Thay vì mỗi tối học nhiều môn thì em lên kế hoạch chỉ học một môn duy nhất, sau đó lần lượt thay nhau và cứ thế lặp lại. Điều này không chỉ giúp em tập trung vào môn học mà còn kiểm soát được thời gian làm bài. Mỗi tối, em giải các đề tham khảo và tính thời gian như mình đang trong phòng thi thật để làm quen với sức ép. Hết giờ, em sẽ ngồi xem lại và giải quyết những câu mà mình chưa làm được trong thời gian đó” - Linh nói.

Nữ sinh cho rằng ôn thi một quá trình dài, đòi hỏi phải có những tính toán và phân bố thời gian hợp lý ngay từ khi bước vào năm học cuối cấp. “Thậm chí là sớm hơn, đặc biệt nếu các bạn định hướng thi chuyên, chứ không phải đến giai đoạn nước rút rồi mới lao vào "cày ải" thì sẽ rất mệt mỏi”.

Linh tự đánh giá mình là người khá nhanh nhẹn, tự tin, hòa đồng và tự giác. Trong việc học cũng như tất cả mọi việc, em luôn ý thức trách nhiệm của mình và đề ra mục tiêu cần đạt được.

Với đa số mọi người, trước kỳ thi đều cho rằng chuẩn bị tâm lý thoải mái sẽ ảnh hưởng tích cực tới việc làm bài. Nhưng Trang Linh thì mạnh mẽ, trái ngược với vẻ ngoài nhẹ nhàng dễ thương, khi cho rằng một chút áp lực sẽ khiến em quyết tâm và tập trung hơn. “Đôi khi em còn phải tự tạo áp lực cho chính mình để có ý thức cẩn trọng hơn trong mọi việc, và không có tâm lý chủ quan trong quá trình ôn luyện cũng như làm bài”.

Thích môn Toán và là con gái, Trang Linh hiểu và dặn mình phải luôn cố gắng để có thể “cạnh tranh” một cách sòng phẳng với các bạn nam vẫn "được tiếng" là có duy nhanh và sức học tốt.

Trang Linh và bạn

Linh còn một "bí quyết" đặc biệt nữa: mỗi khi ngồi vào bàn học, Linh đều chụp tai nghe, nhưng không phải để nghe nhạc mà để tập trung hơn và không bị chi phối bởi những việc khác xung quanh. “Tối nào em cũng đeo tai nghe khi học, như là một thói quen. Có hôm em ngủ thiếp đi trên bàn học mà đầu vẫn mang tai nghe” - Linh cười tiết lộ.

Có một kỷ niệm ấn tượng với Linh là một bài toán lớp 8, mà thời điểm đó em đã dành đến một tuần chỉ để suy nghĩ nhưng rốt cuộc vẫn không thể giải ra được. “Mặc dù đã rất quyết tâm và tập trung, nhưng cuối cùng em đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của thầy giáo. Đó là một bài toán về bất đẳng thức và khiến em có chút "cay cú". Tuy nhiên, cái được đổi lại cũng rất lớn. Với việc đã dành thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi nghe thầy hướng dẫn xong em lại nhớ rất lâu, có lẽ cũng bởi mình đã thực sự tìm hiểu rất kỹ bài toán” - Linh kể.

Theo Linh, tư duy logic của môn Toán cũng giúp ích cho em rất nhiều trong việc học các môn học khác và nhiều việc trong cuộc sống.

Sau những giờ học căng thẳng, Linh thường dành từ 30 phút đến một tiếng chơi piano để thư giãn đầu óc. Trang Linh đặc biệt rất thích tự làm bánh. “Khá thú vị khi 2 niềm yêu thích của em là học toán và làm bánh đều có những điểm chung là cần đến sự tỉ mỉ, chính xác và luôn phải sáng tạo”.

Cô bạn này vẫn thường xuyên sử dụng Facebook để làm kênh liên lạc, trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu và các bài tập với các bạn. Với những bài tập khó, Linh tranh thủ tương tác luôn với các thầy cô để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất.

Về dự định trong trương lai, Trang Linh cho biết sẽ chọn theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, ngôi trường cấp 3 mà em luôn mơ ước từ khi còn nhỏ.

Cùng với việc cố gắng học tập và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại ngôi trường mới, Trang Linh cũng đặt ra mục tiêu cho mình là sẽ săn được một suất học bổng để thỏa ước mơ du học trong tương lai.

Thanh Hùng