"Cuộc chiến" xe ôm: "Lạnh người" từ những chuyến xe đêm ở vùng đất dữ

"Suýt no đòn" ở "điểm nóng"

"Cuộc chiến" xe ôm: Chuyến xe đêm bão táp ở "vùng đất dữ"

Màn đêm tại khu vực quanh bến xe miền Tây tưởng chừng tĩnh lặng, bình yên nhưng luôn bao trùm những cơn "sóng ngầm", nguy hiểm với cánh tài xế GrabBke.

Những cuộc đụng độ giữa xe ôm truyền thống và GrabBike mang tính chất nghiêm trọng đã xảy ra nhiều lần tại Sài Gòn. Điểm chung là thời gian xảy ra các vụ việc đều vào ban đêm và nạn nhân chủ yếu là tài xế GrabBike mới vào nghề hoặc chưa nắm được "quy luật" tại những "vùng đất dữ".

22h đêm cuối tuần tháng 6, trong vai tài xế GrabBike, PV Dân trí đã có mặt tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân), một địa điểm có thể nói là "nóng" nhất trong cuộc chiến giữa hai đội ngũ chạy xe ôm. Sau vài vòng thăm dò bên ngoài, chúng tôi quyết định xộc thẳng xe vào sâu trong bến. Xe ra vào không tấp nập như buổi sáng sớm và chiều nhưng vẫn còn nhiều tài xế xe ôm truyền thống "bám trụ" chờ khách đáp xuống từ những chuyến xe đêm.

Chưa chạy hết một vòng bến xe, chúng tôi cảm nhận được tín hiệu căng thẳng, ngột ngạt "phát ra" từ các tài xế xe ôm truyền thống. Tất cả đang bồn chồn ngồi ngóng khách thì với sự xuất hiện của một tài xế GrabBike ngay trước mặt và trong "vùng cấm" thì chẳng khác nào như một sự thách thức, tuyên bố "cướp nồi cơm" của họ. Những tiếng chửi bới bắt đầu văng vẳng trong màn đêm bao phủ tại bến xe miền Tây.

Trước khi cánh xe ôm truyền thống "nổi nóng", chúng tôi nhanh chóng "rút" ra ngoài, vào một quán nước nằm gần cổng chính bến xe. Chưa kịp "nóng chỗ" thì chúng tôi giật thót mình vì cái vỗ vào lưng "như đấm" của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đội mũ lưỡi trai lụp xụp. Ông này hất hàm, cất giọng: “Mày cũng ngồi đợi khách à, biết chỗ này là chỗ nào không mà ngồi.”

Biết gặp phải "đối thủ", chúng tôi giải thích: "Dạ em mới chạy GrabBike, khát nước quá nên vào uống chai nước rồi đi ngay chứ không có ý giành khách của các anh". Tôi chưa kịp dứt lời thì bị người đàn ông kia chửi ngay: “Đ...má tụi mày mà mệt chi. Đi nhiều quá cướp hết của tụi tao rồi mà còn ngồi đây kêu mệt hả”.

Những chuyến xe đêm của tài xế xe ôm công nghệ luôn tiềm ẩn bão táp tại những "vùng đất dữ".

Cùng thời điểm, một hành khách từ trong bến xe đi ra, kế bên là tài xế xe ôm truyền thống bám sát theo mời chào. Cuộc ngã giá rất lâu những vẫn chưa thấy hành khách lên xe. Tình huống bất ngờ và ngoài "dự kiến" đã xảy ra, hành khách nam kia đi thẳng đến chỗ tôi ngồi uống nước hỏi: “Anh có chạy Grap không? chở em về Dương Bá Trạc được không?".

Tôi trả lời thẳng thắn và "rõ to" là: "Không, bọn em chỉ đón khách đã book qua tổng đài không chở khách dọc đường, anh đi ủng hộ mấy bác xe ôm trong bến đi".

Tưởng rằng với câu trả lời ấy tôi sẽ "xoa dịu" được cơn "sôi máu" của cánh xe ôm truyền thống. Nhưng như chỉ chờ có thế, nhóm xe ôm ở cổng bến xe miền Tây hùa đến, vây kín tôi. Những lời chửi bới, mạt sát ập đến từ tứ phía, những ánh mắt như muốn "ăn tươi, nuốt sống" khiến tôi lạnh người. Tưởng chừng sẽ "no đòn" thì may mắn lực lượng Cảnh sát 113 tuần tra xuất hiện, kịp thời "hoà giải" nên chúng tôi được giải vây, thoát ra khỏi "vùng cấm" an toàn.

Không nhanh chân thì... nhập viện

Cảnh sát giải quyết hiện trường một vụ xe ôm công nghệ bị xe chém trọng thương trước bến xe miên Tây.

Thoát ra khỏi "vùng đất dữ", chúng tôi vòng xe qua đường Hậu Giang thi gặp 2 tài xế GrabBike đang đỗ bên đường, tiếp cận trò chuyện và kể lại sự cố "hú vía" vừa trải qua tại cổng bến xe miền Tây, một đồng nghiệp GrabBike nói ngay: "Mấy ông bên đó toàn người dữ dằn, đại bàng cả đấy, mình loanh quanh bên khu đó là ăn đòn liền, tốt nhất đứng xa ra. Mới đây, có một anh bạn bị chém vào tay rồi đấy, anh em nào kiếm ăn ở mấy điểm nóng đó mà không nhanh chân thì... nhập viện như chơi".

Điển hình, đêm 29/5, nhóm xe ôm GrabBike dừng xe máy trên vỉa hè đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (đoạn đối diện bến xe miền Tây) thì bất ngờ xuất hiện một đối tượng trên tay cầm hung khí đến hù dọa nhóm người này và yêu cầu rời đi. Khi nhóm này chưa kịp phản ứng thì bất ngờ đối tượng trên cầm hung khí xông vào tấn công khiến anh T.H.T (29 tuổi, ngụ quận 6) bị thương tích ở tay.

Trước đó, tài xế GrabBike là anh Lương Quốc T. (30 tuổi) bị xe ôm truyền thống dùng tuốc nơ vít đâm thủng phổi tại giao lộ Đào Duy Từ - Nguyễn Tri Phương (quận 10) vào tối 11/3. Sau đó, Công an quận 10, tạm giữ 3 nghi phạm để điều tra.

Sự việc bắt đầu khi anh T. được khách yêu cầu đến đón ở đường Nguyễn Tri Phương (phường 5). Khi tới nơi, anh T. lấy điện thoại ra gọi khách thì bị tài xế xe ôm truyền thống đến gây hấn. Không muốn xảy ra mâu thuẫn, anh T. chạy xe đến góc đường Đào Duy Từ - Nguyễn Tri Phương để xem tin nhắn. Tuy nhiên, xe ôm kéo theo một nhóm người cầm dao lao vào đâm, khiến Thiện gục ngã.

Tài xế GrabBike có kinh nghiệm sẽ hạn chế tối đa mâu thuẫn, nguy hiểm tại "vùng đất dữ"

Dường như mâu thuẫn xuất phát từ "nồi cơm" luôn khó hoà giải, “cuộc chiến” giữa xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ đâu đó hàng ngày vẫn xảy ra. Nhẹ thì chửi bới đe dọa, nặng thì ẩu đả, gây thương tích. Mỗi một khu vực, một bến xe luôn được xem là "vùng đất dữ" đối với tài xế GrabBike.

Bị "ức hiếp" tại những "điểm nóng", cánh GrabBike đã phản kháng bằng cách lập cách tập hợp nhiều thành viên, lập nhóm để ứng cứu nhau khi nguy cấp. Tuy nhiên, khi "vận hành" sai thì sẽ xảy ra đụng độ với giới xe ôm truyền thống là điều tất yếu. Đáng báo động, tình trạng bạo lực ngày càng leo thang, nhiều tài xế xe ôm công nghệ bị chém thương tích, thậm chí bị dọa giết.

Còn tiếp...

Trung Kiên - Anh Tuấn