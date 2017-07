Cá he kho lạt, món ăn dân dã khó quên

Cá he kho lạt chỉ đơn giản vậy thôi mà khi ăn kèm với rau sống, thêm mấy trái dưa leo, chấm cùng nước cá kho có vắt thêm miếng chanh... là tôi ăn quên thôi.

Cá he kho lạt

Mỗi năm, khi những cơn mưa đầu mùa kéo đến tôi thường tranh thủ về quê để thưởng thức đặc sản quê nhà. Có khi là những con ếch đồng thịt chắc nịch, lúc thì mấy con cá mè vinh béo ngậy kho nước dừa hay cá lóc cá, cá trê đồng kho nghệ… Và lần về quê này, tôi được thưởng thức món cá he kho lạt do chính tay chị tôi chế biến ngon không chê vào đâu được.

Cá he

Cá he thuộc họ cá mè, có rất nhiều xương, nhưng bù lại thịt cá rất thơm, bùi, béo. Cá he có thể chế biến nhiều món ngon như: chiên tươi, muối chiên, nấu canh chua, kho lạt... Tuy cá có nhiều xương nhưng để khi ăn không bị hóc xương, lúc làm cá đánh vảy, bỏ ruột xong, chị tôi dùng dao bén khứa ngang mình cá sao cho đứt các xương nhỏ trên lưng nhưng vẫn giữ được xương sống cá. Chị tôi lý giải: "Làm như vầy cá trông đẹp mắt mà khi ăn lại an toàn, không mắc xương".

Sau đó, chị tôi đem cá ướp với chút đường, tiêu, bột ngọt, nước màu, nước mắm, củ hành bằm nhuyễn, ớt… để thấm khoảng 15 phút. Bắc nồi cá lên bếp, chị tôi kho cho thịt cá săn lại và tiếp tục trút nước dừa tươi vào sao cho ngập mình cá. Chị tôi vặn lửa lớn cho nước sôi lên, nêm nếm lại vừa ăn và sau đó hạ lửa, kho cá trên lửa riu riu cho đến khi thịt cá chín mềm, nước còn xâm xấp mặt cá thì tắt bếp. Bấy giờ, chỉ cần nêm thêm hành và tiêu nữa là đã có món cá he kho lạt thật ngon ăn kèm cùng với cơm nóng.

Cá he kho lạt chỉ đơn giản vậy thôi mà khi ăn kèm với rau sống, thêm mấy trái dưa leo chấm cùng nước cá kho có vắt thêm miếng chanh... là tôi ăn quên thôi. Cái cảm giác được gắp đũa rau sống, chấm vào nước cá kho măm mẳn cay cay, chua chua, và thêm miếng cơm trắng với thịt cá béo, bùi… thiệt là ngon hết ý. Tôi thích nhất là phần bụng cá vì có nhiều mỡ mà mỡ cá lại beo béo, rất thơm ngon. Riêng đầu cá thì siêu ngon vì có nhiều sụn, khi nhai vào mới cảm nhận được vị ngọt, ngon tinh túy từ xương.

Rau sống ăn kèm cá kho

Có lẽ những món ăn đồng quê dung dị như vậy luôn là cái cớ khiến tôi trở về quê mỗi khi có dịp. Tôi càng thấy yêu quê hương miền Tây của mình nhiều hơn vì luôn được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều món ăn ngon, nhiều cây trái ngọt để tôi luôn có dịp quay về.

Cá he kho lạt rất ngon cơm

(Theo Người lao động)