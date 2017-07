Hiện vật quý giá trên tàu Titanic đang không biết… “đi đâu, về đâu”

Đạo diễn của phim “Titanic” (1997) - James Cameron - đã ngay lập tức tiến hành một “sứ mệnh giải cứu” trị giá 165 triệu bảng Anh (gần 4.900 tỷ đồng) để có thể đưa những hiện vật của con tàu đắm Titanic trở về với nước Anh.

Vị đạo diễn 62 tuổi từng giành được giải Oscar với bộ phim kinh điển “Titanic”, ngoài ra, “Titanic” còn là phim có doanh thu phòng vé lớn thứ hai trong lịch sử điện ảnh mọi thời đại.

Đạo diễn James Cameron đã cùng với tiến sĩ Robert Ballard (người có công tìm ra xác tàu Titanic hồi năm 1985), Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Anh và Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh xúc tiến kế hoạch.

Kỳ vọng của họ là có thể đưa 5.500 hiện vật từng được tìm thấy trên xác tàu đắm Titanic trở về với thành phố Belfast (Vương quốc Anh), nơi con tàu Titanic từng được đóng. Kế hoạch này đã được tiết lộ tại một phiên tòa diễn ra ở bang Virginia (Mỹ) hồi tuần qua.

Kế hoạch mà đạo diễn James Cameron đang âm thầm thực hiện và mới chỉ được tiết lộ gần đây, đã được ông xúc tiến ngay sau khi công ty RMS Titanic Inc - đơn vị sở hữu tất cả các hiện vật của xác tàu đắm - đệ đơn phá sản. Giờ đây, tất cả các hiện vật này đang được đem rao bán, do công ty RMS Titanic đã ngập trong nợ nần.

Kể từ khi nhận được quyền trục vớt hiện vật trên tàu Titanic hồi năm 1987, công ty RMS Titanic Inc đã thực hiện nhiều cuộc trục vớt từ xác tàu đắm ở độ sâu gần 4.000m dưới mặt nước biển. RMS Titanic Inc trực thuộc một tập đoàn chuyên trưng bày triển lãm các hiện vật liên quan tới thám hiểm - du lịch, có trụ sở đặt tại bang Georgia, Mỹ.

Tàu Titanic đã bị chìm dưới lòng Bắc Đại Tây Dương sau khi đâm phải một tảng băng trôi hồi tháng 4/1912. Hơn 1.500 hành khách trong số 2.224 người có mặt trên tàu đã bị thiệt mạng trong thảm họa hàng hải này. Vụ việc xảy ra ngay trong chuyến hải trình đầu tiên của con tàu từ Southampton (Anh) tới New York (Mỹ).

Mặc dù một số cuộc triển lãm xoay quanh các hiện vật của tàu Titanic đã từng được tiến hành trước đây, nhưng phần lớn hiện vật vẫn được giấu kín trong một nhà kho bí mật nằm ở Mỹ, nơi có trụ sở của công ty RMS Titanic Inc - công ty con của tập đoàn chuyên về trưng bày triển lãm Premier Exhibitions.

Kế hoạch mà đạo diễn James Cameron đang thực hiện chính là quyên góp đủ quỹ, để có thể mua lại quyền sở hữu toàn bộ hiện vật mà hiện tại RMS Titanic Inc đang rao bán, sau khi công ty này đã đệ đơn phá sản. James Cameron muốn đưa các hiện vật này trở về nước Anh - nơi con tàu Titanic từng được đóng.

Nhóm cộng sự của đạo diễn James Cameron dự định sẽ đem triển lãm các hiện vật này ở tại một viện bảo tàng nằm trên mảnh đất nơi từng có xưởng đóng tàu Harland & Wolff ở thành phố Belfast - nơi con tàu Titanic được đóng.

Đại diện phía công ty RMS Titanic Inc cho biết: “Cách đây 30 năm, cũng vào tháng 7, chúng tôi đã trục vớt được những hiện vật đầu tiên từ xác tàu nằm dưới đáy biển. Hiện đây là một cuộc tìm kiếm trên quy mô quốc tế để tìm ra được người mua phù hợp nhằm sở hữu những hiện vật mà chúng tôi đang nắm giữ”.

“Chúng tôi tìm kiếm người mua có thể tôn vinh những câu chuyện về tàu Titanic. Điều quan trọng nhất là người đó phải đủ tiềm lực để bảo vệ cho các hiện vật và có thể kể tiếp câu chuyện về con tàu đã rất nổi tiếng trong đời sống văn hóa đại chúng”.

Phía RMS Titanic Inc cho biết hiện tại mọi quá trình thương thảo mới đang ở bước đầu và có rất nhiều phía bày tỏ hứng thú với việc sở hữu khối hiện vật khổng lồ của tàu Titanic, họ đến từ nhiều nước trên thế giới.

Khối hiện vật này trước đây đã từng được định giá ở mức 214 triệu USD (gần 4.900 tỷ đồng) và khi bán đi cũng sẽ chỉ bán cho một người mua duy nhất, bởi các hiện vật sẽ không thể bị phân tán mà sẽ luôn là một bộ sưu tập hiện vật hoàn chỉnh.

