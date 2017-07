MU nhận tin vui từ Real, Lý Hoàng Nam vào top 500 ATP

Real chịu bán lỗ James Rodriguez cho MU, Lý Hoàng Nam lập kỳ tích vào top 500 ATP, MU ra mắt áo đấu mới tuyệt đẹp,... là những tin thể thao hot tối 3/7.

Real chịu bán lỗ James Rodriguez cho MU

Theo những thông tin từ tờ Daily Express, MU đã thuyết phục Real Madrid giảm giá bán James Rodriguez. Hiện tại, đội bóng Hoàng gia TBN muốn nhận được 65 triệu bảng (74 triệu euro) cho thương vụ này. Con số này thấp hơn khoảng 6 triệu bảng so với số tiền mà Los Blancos bỏ ra để chiêu mộ ngôi sao người Colombia cách đây 3 năm.

James Rodriguez khả năng sẽ gia nhập MU

Lý Hoàng Nam lập kỳ tích vào top 500 ATP

Tay vợt số một Việt Nam vừa có bước nhảy vọt trên bảng thứ tự của ATP, lên vị trí 475. Trong khu vực Đông Nam Á, Hoàng Nam chỉ đứng sau tay vợt người Indonesia Christopher Rungkat đang xếp thứ 463 ATP. Ở nội dung đôi nam, Hoàng Nam đang đứng vị trí 503 ATP. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong lịch sử ở nội dung đánh đôi của một tay vợt Việt Nam.

Lý Hoàng Nam lần đầu lọt top 500 ATP

Everton có thêm hợp đồng mới

Theo Sky Sports, Everton đã chốt xong vụ chiêu mộ Sandro Ramirez. Everton sẽ phải trả 5,25 triệu bảng cho Malaga, đây là mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này. Hợp đồng của Sandro Ramirez với Everton có thời hạn 5 năm nhưng mức lương chưa được tiết lộ.

West Ham tính đưa Chicharito trở lại Premier League

ESPN đưa tin, Ban lãnh đạo West Ham quyết định chiêu mộ Javier Hernandez. Chicharito hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với Bayer Leverkusen và nhiều khả năng sẽ đồng ý trở lại Premier League trong Hè này.

MU ra mắt áo đấu mới

Đội chủ sân Old Trafford vừa trình làng bộ trang phục sân nhà ở mùa giải 2017/18 do adidas sản xuất. Áo đấu của Man Utd vẫn giữ màu đỏ truyền thống nhưng có khá nhiều thay đổi so với mùa giải trước. Những điểm khác biệt lớn nhất nằm ở màu áo, cổ áo và cầu vai.

Trang phục thi đấu mới của MU trong mùa giải tới

MU nhận được 5 triệu bảng từ vụ Michael Keane

Man United sẽ nhận được 5 triệu bảng tiền thưởng từ vụ Burnley bán Michael Keane cho Everton với giá 25 triệu bảng. Cách đây 2 năm, Burnley mua trung vệ người Anh này từ MU chỉ với giá gần 2 triệu bảng. Quỷ đỏ không kí điều khoản được ưu tiên mua lại nhưng có kèm điều khoản được hưởng 20% trên tổng giá trị hợp đồng của Michael Keane nếu trung vệ này được bán.

Marcel Kittel thắng chặng 2 Tour de France

Cán đích với thành tích 4 giờ 37 phút 06 giây, Marcel Kittel (Quick-Step Floors) đã về nhất chặng 2 giải đua xe đạp Tour de France, sau chặng đua đường bằng kéo dài 203,5 km từ Dusseldorf (Đức) đến Liege (Bỉ). Đây là lần thứ 10 cua-rơ người Đức về nhất chặng ở các mùa Tour de France.

