Top game online nhập vai tuyệt hay cho game thủ Việt trong tháng 07

Tổng hợp những game online nhập vai rất hay dành cho game thủ Việt chúng ta trong tháng 07 này

Long Hồn Thời Khắc

Long Hồn Thời Khắc là một game online 3D đặc sắc với nhiều điểm sáng tạo mới lạ. Trò chơi có chất lượng đồ họa đẹp, thuộc top đầu ở Trung Quốc và đương nhiên là có yêu cầu cấu hình PC cao một chút để trải nghiệm tối đa, đồng thời có cơ chế gameplay thiên về hướng hành động thuần chất với cơ chế “né hoàn hảo” hấp dẫn

Đi theo xu thế mới, trò chơi sử dụng cơ chế chiến đấu non-target để nâng cao tính hành động, kết hợp đồ họa có độ chi tiết cao, hiệu ứng âm thanh sinh động thể hiện rất lôi cuốn. Tuy nhiên ở đợt thử nghiệm đầu tiên này, trò chơi có một khuyết điểm tương đối rõ ràng là thiếu tính tương tác vật lí chân thực.

Hệ thống đặc sắc nhất của sản phẩm này cũng mang tên gọi “Long Hồn Thời Khắc” nhằm hàm ý nhấn mạnh và giúp người chơi ghi nhớ ngay. Cụ thể hơn, đây là một hệ thống có ảnh hưởng lớn đến hệ thống chiến đấu, và được kích hoạt bằng cách thực hiện một cú “né hoàn hảo”, một cơ chế rất hay được áp dụng ở một các game console đỉnh cao.

Kritika

Kritika là tựa game online nhập vai hành động, và từng được mệnh danh là "Devil May Cry phiên bản game online" khi mới được công bố. Game từng nhận được sự quan tâm khá lớn của cộng đồng game thủ khi ra mắt tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, có vẻ như nội dung gameplay cùng nhiều đặc điểm của game chưa thực sự hấp dẫn được game thủ.

Ưu điểm của game đến từ hệ thống skill tương đối đẹp và dễ nhìn. Đặc biệt, thiết kế nhân vật khá đẹp được thiết kế theo phong cách truyện tranh. Chuyển động của nhân vật linh hoạt, mềm mại cũng có thể xem là điểm nhấn của Kritika.

Về gameplay, Kritika giới thiệu đến người chơi phong cách chiến đấu đậm chất hành động. Đòn đánh cơ bản trong game (đòn chém thường) được tích hợp với chuột trái, người chơi liên tục sử dụng các đòn đánh cơ bản để tấn công quái vật, khiến quái vật bị giật và không thể trả đòn. Điều đáng chú ý rằng đòn đánh thường còn có thể được kết hợp để tạo thành các combo tấn công đặc biệt, gây sát thương lớn.

Tale of Toast

Tale of Toast sẽ không có class nhân vật và người chơi có thể xây dựng nhân vật theo nhiều chiều hướng khác nhau tuỳ theo ý thích của mình, ví dụ như đánh phép từ đầu hay tăng nhiều sức mạnh để cận chiến. Có rất nhiều loại phép thuật cũng như chiêu thức, kỹ năng để bạn tự chọn trong game này với mục đích tạo ra một nhân vật độc đáo có một không hai.

Theo đó thì có rất nhiều chỉ số cho game thủ tự tăng cho bản thân giúp các bạn có thể tự mình tìm ra hướng đi riêng trong thế giới ảo. Tuỳ theo các điểm cộng thì game thủ có thể chọn lựa máu nhiều hơn hay đánh phép mạnh hơn, đánh tay mạnh hơn... Ngoài ra còn có cả cây skill vô cùng thú vị nữa cho game thủ khám phá.

Điểm đặc biệt nhất mà game thủ nào cũng phải ghi nhớ trong lòng của Tale of Toast chính là việc bạn sẽ bị rơi đồ đạc đem theo người ra đất khi bị chết. Nếu như trong trường hợp bị quái hoặc bản thân chủ động đánh mà thua thì sẽ giữ được một chút, còn bị người chơi khác tấn công thì rơi sạch luôn. Tính năng này áp dụng cho mọi thứ nên ngay cả các món đồ đắt tiền quý hiếm cũng mất tăm nếu bạn bị phục kích.

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Bản mở rộng hấp dẫn của The Elder Scrolls Online mang tên Morrowind sẽ có giá chỉ còn 30 USD, tương đương khoảng gần 700 ngàn đồng, nếu mua cả bộ thì là hơn 40 USD một chút, tương đương khoảng 900 ngàn đồng (giảm tới 43%) và trở thành cơ hội không thể tốt hơn cho game thủ chưa từng trải nghiệm bom tấn này.

Từng được đánh giá là một game online bom tấn khi mới ra mắt, song The Elder Scrolls Online đã không thành công như mong đợi và tưởng chừng như sẽ sớm 'xịt' với hình thức kinh doanh thu phí giờ chơi. Rất may là NPH của trò chơi đã nhanh chóng chuyển đổi sang kiểu buy - to - play vào năm nay (game thủ chỉ phải trả tiền mua một lần duy nhất) và trở nên thành công rực rỡ.

Được sản xuất bởi Zenimax Online Studios, The Elder Scrolls Online là sự kết hợp của những cuộc khám phá không ngừng nghỉ của phiên bản offline truyền thống với những khía cạnh quy mô và xã hội của một tựa game online MMORPG. Người chơi sẽ tự mình khám phá cả một chương mới của lịch sử Elder Scrolls.