Cạn lời với tựa game vừa giới thiệu đã bị công bố sẽ không bao giờ ra mắt

Một phiên bản game vừa được giới thiệu là có tồn tại ở câu trước, câu sau trong bài viết chia sẻ đã công bố hủy bỏ dự án này!

Five Nights at Freddy's, series game kinh dị đã trở nên quá nổi tiếng sau vài phiên bản. Ra mắt lần đầu tiên năm 2014, tựa game ngay lập tức trở thành một quả bom tấn cực hot trong cộng đồng game thủ. Thế nhưng cũng chính cái tên này vào ngày 30/06 vừa qua đã khiến biết bao game thủ phải mắt chữ O mồm chữ A vì công bố mới nhất của nhà phát triển tựa game này quá dị!

Cụ thể hơn, Scott Cawthon, nhà phát triển game, cha đẻ Five Nights at Freddy's đã công bố rằng anh sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ phiên bản game mới nào của series kinh dị tâm lý nổi tiếng này nữa. Anh đưa ra một số lý do vì sao mình không tiếp tục làm những phiên bản mới của Five Nights at Freddy's. Áp lực tạo ra một tựa game hay hơn phần trước là một ví dụ. Thậm chí anh còn cho biết, có một phiên bản Five Nights at Freddy's từng được phát triển, nhưng ngay lập tức đã bị hủy bỏ.

Đó chính là thứ khiến cho game thủ phải bất ngờ. Một phiên bản vừa được giới thiệu là có tồn tại ở câu trước, câu sau trong bài viết chia sẻ đã công bố hủy bỏ dự án này!

Dĩ nhiên fan của series game vẫn còn nhiều thứ để quan tâm, ví dụ như bộ phim kinh dị dựa trên series game này sẽ ra mắt trong tương lai, một cuốn tiểu thuyết dựa trên dòng game, và đặc biệt hơn cả là một tựa game thực tế ảo dành cho nó nữa.

Five Nights At Freddy's lần đầu tiên được phát hành thông qua Desura vào ngày 08 tháng 8 năm 2014. Đến ngày 20 tháng 8 năm 2014, sau khi được sự chấp thuận của Crowdsourcing Greenlight nền tảng của dịch vụ, Five Nights At Freddy's cũng đã được phát hành thông qua cổng Steam. Và cuối cùng, một cổng cho Android đã được phát hành vào ngày 27 tháng 8 2014 thông qua Google play.

Kỳ nghỉ hè đã đến và nơi làm việc lý tưởng dành cho những người đang cần một công việc làm thêm và đó là tại quán Freddy Fazbear's Pizza. Ban ngày đây là điểm đến của các đứa trẻ được phụ huynh dẫn đến để được chơi đùa và thưởng thức những món ăn nhanh miễn phí. Tuy nhiên, điều đặc biệt của quán đến từ 3 con robot biết hát, và còn thú vị hơn khi chúng được lập trình sẵn để mua vui cho đám trẻ con một cách đầy cuốn hút.

Tại Five Nights At Freddy's, nơi người chơi phải đóng vai trò như một chiếc đồng hồ sinh học ban đêm, tự bảo vệ mình từ nhưng con robot hiền lành đáng yêu vào ban ngày nhưng lại cực đáng sợ vào ban đêm. Người chơi sẽ bằng cách theo dõi chuyển động của chúng thông qua các camera an ninh được lắp trong quán.