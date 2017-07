Diễn sung, Giang còi bị đồng nghiệp đánh chảy máu mặt

Nghệ sĩ Giang Còi không may gặp tai nạn trong trường quay khi diễn quá sung với nhân vật Chí Phèo và bị bạn diễn cầm chai đánh vào mặt.

Nghệ sĩ Trà My kể, trong lúc quay sitcom "Chí Phèo ngoại truyện" ở Tây Mỗ (Hà Nội), nghệ sĩ Giang còi vì phiêu với nhân vật Chí Phèo khiến bạn diễn 'điên máu' cầm chai tương thẳng vào mặt, máu chảy ròng ròng. Đoàn làm phim sau đó phải dừng lại và băng bó cho nghệ sĩ Giang còi.

"Anh Giang là một người hết lòng vì nghề, say nghề, không ngại khó, ngại khổ, cảnh đó máu me be bét mà anh Giang vô cùng bình tĩnh, chỉ nói mỗi câu: Nghề mà" - nghệ sĩ Trà My tâm sự.

Cảnh quay khiến nghệ sĩ Giang còi bị thương

Được biết, những nhân vật trong kho tàng văn học của Việt Nam như Thầy Đồ dạy học, Chí Phèo -Thị Nở, Lý Thông -Thạch Sanh, Tấm - Cám…. được tái hiện lại sinh động và đầy hài hước trong xã hội hiện đại trong sitcom "Người xưa - Chuyện nay".

"Người xưa - Chuyện nay" được chia làm 2 phần, phần 1 với chủ đề: "Chí Phèo ngoại truyện" nói về nhân vật Chí Phèo và Thị Nở tỉnh dậy sau 100 năm do uống rượu "Bách miên niên" của Tự Lãng ngày xưa tặng. Ngỡ ngàng trước cuộc sống đã thay đổi và 2 vợ chồng Chí Phèo quyết định tìm hiểu xem cuộc sống hiện tại ra sao. Và càng tìm hiểu 2 vợ chồng càng thấy khó hiểu bởi những mâu thuẫn xã hội, những hoàn cảnh trớ trêu…

Một số cảnh quay trong sitcom

Với lối diễn mộc mạc của nghệ sĩ Giang Còi (Chí Phèo), NSUT Thu Hạnh (Thị Nở), NSND Quốc Anh (Bá Kiến), nghệ sĩ Trà My (Tổ trưởng dân phố) khán giả sẽ được những trận cười nghiêng ngả.

Tập đầu tiên trong phần 1 sẽ chính thức ra mắt trên kênh Youtube vào ngày 6/7/2017 Với tần xuất 1 tuần một tập, lần đầu tiên, hài dân gian Việt Nam sẽ được được làm phụ đề hai thứ tiếng: Anh và Trung.

Theo đạo diễn Phạm Đông Hồng, chất dân gian ông sử dụng khi dựng hài, bằng nhiều tình huống dở khóc dở cười những câu chuyện nóng của xã hội. Theo đó, mỗi tập phim là một vấn đề thời sự được truyền tải hài hước.

Ngân An