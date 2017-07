Bi kịch gia đình từ những cuộc tình ngang trái

Người tình chết, con đi tù, người đời đàm tiếu. Chỉ vì thỏa mãn cái tôi cá nhân, không ít ông bố, bà mẹ đã đẩy con cái vào vòng lao lý, gia đình tan nát.

Đó là bi kịch gia đình xuất phát từ những cuộc tình ngang trái, bất chấp đạo đức và dư luận xã hội rất đáng bị lên án.

Con trai giết người tình của mẹ

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Xuân Thuận (40 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh), thủ phạm sát hại ông Nguyễn Văn H. (63 tuổi, bảo vệ trường THCS Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Vụ án đã tạm thời khép lại.

Việc cơ quan Công an điều tra, bắt giữ sớm hung thủ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Song dư luận thì chưa hết xôn xao bởi mối quan hệ ngang trái của nạn nhân với mẹ đẻ thủ phạm chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

Trước đó, rạng sáng 18/6, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn H. đã tử vong trong phòng của một cán bộ trong trường. Việc một ông bảo vệ trường học bị sát hại với nhiều vết thương tích, lại không trong phòng bảo vệ, ban đầu khiến dư luận hướng tới nguyên nhân có thể do trộm đột nhập đã ra tay giết ông H. khi bị phát hiện. Tuy nhiên khi kiểm tra tài sản trong nhà trường thấy không mất mát gì, các phòng làm việc khác cũng không có dấu hiệu lục soát.

Lê Xuân Thuận tại cơ quan Công an.

Đặc biệt, tài sản trên người nạn nhân Nguyễn Văn H. cũng còn nguyên vẹn. Tình huống kẻ trộm đột nhập trộm cắp tài sản của trường bị bảo vệ phát hiện dẫn đến giằng co và ông H. bị sát hại đã được loại bỏ. Cơ quan điều tra tập trung khai thác vào mâu thuẫn và các mối quan hệ của nạn nhân, trong đó làm rõ câu hỏi: Tại sao ông H. lại bị sát hại trong phòng làm việc của một cán bộ trong nhà trường?

Nguyên nhân mâu thuẫn của ông H. với nhà trường, với các thành viên trong trường hoặc học sinh, phụ huynh học sinh cũng được loại trừ. Gia đình nạn nhân cũng cho biết ở địa phương, ông H. và mọi người không có mâu thuẫn, thù oán với ai.

Tuy nhiên, theo thông tin gia đình cung cấp, buổi tối trước khi phát hiện ra vụ án mạng, ông H. có nói phải đến trường vì lãnh đạo cần gặp. Đây là điều bất thường vì đang trong thời gian nghỉ hè, lãnh đạo nhà trường cũng phủ nhận không có việc gọi điện cho nạn nhân.

Tập trung xác minh mối quan hệ khiến ông Nguyễn Văn H. phải nói dối gia đình, vợ con để đến trường vào tối 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Thuận Thành đã làm rõ đó là bà Bùi Thị Học (57 tuổi), láng giềng của nạn nhân H. Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân trước khi tử vong chính là liên lạc với bà Học.

Cùng với thái độ loanh quanh, mất tự nhiên của người đàn bà này khi cơ quan Công an đến xác minh thì việc Lê Xuân Thuận (con trai bà Học) bỗng dưng “mất tích” là những nghi vấn để Cơ quan điều tra tập trung đấu tranh, làm rõ. Chiều 20/6, biết Công an tỉnh Bắc Ninh đang ráo riết truy bắt, Lê Xuân Thuận đang trốn ở Lào Cai đã xin ra đầu thú.

Khác với thái độ ngoan cố, lì lợm không khai báo thường thấy ở những thủ phạm trong các vụ trọng án giết người khác, Lê Xuân Thuận khai báo thành khẩn và tỏ ra khá thoải mái khi anh ta được bộc bạch hết nỗi niềm gây án.

“Em về đây đầu thú, nói ra được thế này là em cũng rất ân hận rồi. Bây giờ pháp luật có xử thế nào em cũng chấp nhận thôi. Bố em bất lực không nói được nên em ức chế. Trong thâm tâm em cũng chỉ định đánh đe dọa ông ấy, vì trước đó em cũng không biết ông ấy là ai...” - Lê Xuân Thuận mở đầu câu chuyện dẫn đến bi kịch gia đình.

Thực ra mối quan hệ của ông Nguyễn Văn H. với bà Bùi Thị Học (mẹ của Thuận) bắt đầu từ bao giờ thì không ai biết và có lẽ không ai trong gia đình ngờ đến bởi cả hai người đã lên chức “ông”, “bà” từ lâu. Bà Học cũng đã 57 tuổi, không ai nghĩ ở độ tuổi ấy lại đang chung sống với chồng, bà vẫn khao khát yêu đương.

Nghi ngờ về việc bà Học có mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu trước khi xảy ra vụ án chỉ vài tuần. Cô con dâu út đang chung sống trong một nhà với bà Học phát hiện những dấu hiệu lạ, những cuộc điện thoại lén lút của mẹ chồng. Giữa nàng dâu út và mẹ chồng đã xảy ra xô xát, cãi vã từ nghi ngờ này.

Góp ý với mẹ chồng cần phải chấm dứt mối quan hệ này không được, cô con dâu út đành “mách” với Lê Xuân Thuận, là anh chồng và cũng là con trưởng trong gia đình. Nghe em dâu kể chuyện, trong lòng Thuận vô cùng bực bội. Nhưng vì chưa rõ kẻ liên lạc tình ái qua điện thoại với mẹ là ai nên anh ta qua nhà nói chuyện với bố.

Điều khiến Thuận đau đớn là sau cuộc nói chuyện thì người cha không nói gì mà lặng lẽ bỏ sang nhà con trai thứ ở. Thương bố nỗi niềm ốm đau bệnh tật, bất lực trước quan hệ ngoài luồng của vợ, Thuận quyết tâm làm rõ kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình.

“Em phải nghe hai tai, nhìn thấy tận mắt mới tin mẹ mình có ngoại tình hay không để xử lý cho êm thấm chuyện này. Nếu quả thật mẹ em ngoại tình thì em sẽ đánh, dằn mặt...” - Thuận khai nhận.

Để có chứng cứ, từ hôm đó Thuận bắt đầu theo dõi mẹ. Sau bữa cơm tối 17/6, Thuận thấy bà Học gọi điện thoại cho ai đó với thái độ rất khả nghi rồi vội vàng đi ra ngoài. Thuận hỏi mẹ đi đâu, bà Học đáp “đi thể dục”, thái độ lén lút khác hẳn mọi ngày.

Thuận bí mật bám theo, mang theo con dao gọt hoa quả trong bếp. Khi đến trường THCS Ninh Xá, bà Học được ông Nguyễn Văn H. mở cổng đón vào. Sau khi đưa bà Học vào phòng một cán bộ nhà trường, ông H. quay ra khóa cổng rồi nhanh chóng trở vào gặp người tình.

Yên trí vì cổng đã khóa, đôi tình nhân say sưa không chốt cửa phòng. Chứng kiến tận mắt cuộc tình vụng trộm của mẹ với ông H. - một người hàng xóm cùng thôn, Thuận vô cùng phẫn uất. Anh ta xô cửa vào tóm sống kẻ đang làm gia đình mình tan nát. Bị Thuận ghì cổ với con dao trên tay, ông H. vùng vẫy, cắn vào tay Thuận.

Đang bức xúc, lại bị cắn đau, mặc dù bà mẹ van xin nhưng Thuận không buông ông H. ra. Thuận khai rằng lúc đó anh ta chẳng thể nhớ nổi đã làm những gì. Chỉ biết hai người vật lộn, sau đó người ông H. đầy máu. Thuận buông ông H. ra, chạy về nhà lấy ba lô quần áo bỏ trốn.

Thuận khai rằng đêm đó, anh ta đi như người vô định, chạy bộ qua cánh đồng mấy xã về hướng Hải Dương. Sáng sớm hôm sau, Thuận đón xe khách đi Hà Nội rồi đi tiếp lên Điện Biên, vòng sang Lai Châu, Lào Cai.

Cũng biết không thể chạy trốn được nên khi nghe tin Công an Bắc Ninh đang truy bắt, Thuận tìm đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thuận về tội “Giết người”.

Về phía bà Bùi Thị Học. Khi thấy Thuận chạy ra ngoài cổng trường, quay vào phòng thấy ông H. nằm bất động trên vũng máu, bà Học gọi thử không thấy động tĩnh nên nhặt chùm chìa khóa mở cổng về. Trong lúc hoảng sợ không mở được cổng, bà Học trèo cổng phụ về nhà, bỏ mặc người tình nằm lại mà không trình báo cơ quan chức năng, đồng thời xóa hết những cuộc liên lạc với ông H. trong ngày.

Sau khi làm rõ vụ việc, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Học về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Một thời gian nữa vụ án mới được xét xử nhưng chắc chắn bà Học đang phải chịu sự dày vò của bản án lương tâm do chính bà đã “tạo nghiệp” từ cuộc tình ngang trái. Không chỉ đẩy đứa con trai vào tù, rồi đây những thành viên trong gia đình bà sẽ sống ra sao khi phải chịu đựng những lời dị nghị, gièm pha, đàm tiếu từ những người xung quanh?

Nguyễn Văn Kiên tại trại giam.

Những bi kịch đau đớn

Những vụ án con giết người tình của cha hoặc mẹ đều là bi kịch vô cùng đau đớn bởi những cuộc tình ngang trái gây ra. Người cha hoặc người mẹ, chỉ vì thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân đã gây ra hậu quả khôn lường cho gia đình hai bên.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh) kể rằng, một trong những bị cáo khiến anh tiếc nuối, đó là Nguyễn Văn Kiên (26 tuổi, ở thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Chỉ vì mối quan hệ bất chính với một người đàn ông đang có gia đình, vô tình mẹ của Kiên đã đẩy chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn vào vòng tù tội.

Năm 2009, khi Kiên 18 tuổi thì người cha làm thợ xây mất trong một tai nạn ngã giàn giáo. Trở thành trụ cột gia đình, Kiên phải bỏ học, đi theo đám thợ xây trong làng kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Nỗi đau đớn, mất mát còn chưa nguôi ngoai thì mẹ Kiên đã có quan hệ thân mật với ông Nguyễn Văn Huấn (SN 1967), người cùng làng, là bạn của bố Kiên trước đây.

Những cuộc tình ngang trái bao giờ cũng có lý do. Ban đầu chỉ là giúp đỡ “vợ bạn”, lâu ngày lửa gần rơm, giữa ông Huấn và mẹ Kiên đã nảy sinh tình cảm. Chuyện một người đàn bà lâu ngày thiếu vắng hơi ấm người đàn ông, trong phút yếu lòng đã sa ngã là điều có thể cảm thông. Song đáng trách ở đây là chỉ sau một thời gian kín đáo, hai người công khai mối quan hệ bất chính này, bỏ mặc những lời dị nghị của hàng xóm láng giềng, bỏ mặc lời khuyên ngăn của hai bên gia đình.

Không ít cha mẹ đẩy con vào vòng lao lý từ những mối quan hệ bất chính.

Là con trai mới lớn, Kiên vô cùng xấu hổ khi bị những người xung quanh nhỏ to, chỉ trỏ, nói những lời không hay về chuyện tình của mẹ, nhục nhã khi nghe những lời cạnh khóe từ chính vợ con ông Huấn.

Thương bố mất chưa được bao lâu, Kiên đã nhiều lần nói chuyện với mẹ và người tình của mẹ, nhắc nhở hai người cần phải sống cho đúng với đạo lý, để cho con cái còn có thể ngẩng mặt với bà con xóm giềng. Nhưng mẹ Kiên và ông Huấn vẫn như 2 con thiêu thân, bất chấp tất cả. Sau một thời gian, mẹ Kiên bắt đầu có dấu hiệu ân hận về mối quan hệ bất chính này, muốn dừng lại thì bi kịch xảy ra.

Tối 14-11-2011, ông Huấn đến nhà tìm mẹ Kiên, kéo đi để “tâm sự” nhưng bị từ chối. Thấy ông Huấn giằng co với mẹ ngoài sân, Kiên chạy ra kéo mẹ lại và đuổi ông Huấn về. Người đàn ông này không về mà còn thách thức “Mày là cái thá gì” và đấm vào mặt Kiên. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu bùng lên thành ngọn lửa, Kiên chạy vào nhà lấy chiếc thước gỗ ra vụt vào đầu ông Huấn. Không may cây thước vụt trúng vào thái dương, ông Huấn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Kiên vào ngày 29-3-2012, với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo đã bị kích động do hành vi trái pháp luật của người bị hại đối với mẹ bị cáo. Bị hại đánh bị cáo trước, sau đó bị cáo cầm gậy đuổi vụt 1 phát trúng thái dương. Người bị hại đã có lỗi vì đang thực hiện hành vi xâm hại nhân phẩm mẹ bị cáo thì bị cáo ra ngăn chặn.

Người bị hại đang có vợ con, đây là nguyên nhân xuất phát hành vi phạm tội của bị cáo do ức chế, xấu hổ với dân làng. Chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư, mặc dù viện kiểm sát đề nghị mức án từ 18-20 năm tù giam nhưng sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kiên 13 năm tù giam.

Câu chuyện Nguyễn Văn Dương (SN 1989, ở Tiền Hải, Thái Bình) bị kết án 18 năm tù giam về tội “Giết người” cũng là một bi kịch gia đình hết sức đau lòng. Bố ra ngoài sống cùng một người đàn bà khác nhưng vẫn về nhà đánh đập, lăng mạ mẹ, không những thế còn ngang ngược đòi rước nhân tình và con riêng về nhà sống chung, Dương vô cùng uất hận. Cho rằng tất cả nguyên nhân là do Đinh Thị Lan - người tình của cha gây ra khiến gia đình tan nát, trong một lần uống rượu say, Dương đã cầm dao đến nhà bà Lan đâm chết “kẻ thù”.

Khi vào tù, Dương vô cùng ân hận thì đã muộn. Bởi bản án 18 năm tù không thể giúp gia đình Dương hàn gắn quan hệ như trước. Kết cục người mẹ bỏ nhà ra Hà Nội, Dương thì vào tù, bố của Dương ở quê chăm nuôi đứa con riêng với người tình giờ đây đã trở thành mồ côi mẹ. Gia đình ly tán. Người đáng trách nhất trong bi kịch này chính là bố của Dương, người đàn ông đã gây ra những rắc rối cho chính gia đình mình, gây họa cho con trai.

Ngoại tình bất chấp đạo đức, bất chấp dư luận xã hội đã trở thành bi kịch cướp đi hạnh phúc của nhiều gia đình, hủy hoại tương lai của con cái.

(Theo Công an nhân dân)