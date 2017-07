Hotgirl Nari thề sẽ... không ăn "mắm" một tháng sau cái kết đắng của livestream

Chắc hẳn kể từ ngày hôm nay, cô nàng sẽ bị ám ảnh với bất cứ thứ đồ ăn nào có thêm “mắm”.

Cộng đồng mạng nói chung và giới game thủ nói riêng chắc hẳn đã không còn lạ lẫm gì với Thảo Nari - cô nàng dân tộc Tày với gương mặt vô cùng khả ái từng nổi lên nhờ trào lưu "vịt hóa thiên nga". Xuất hiện dày đặc trên các sóng livestream, Thảo Nari đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến nhờ sự dễ thương của mình, con số hơn 59.000 người theo dõi chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Gần đây, cộng đồng game thủ biết đến cô nàng với vai trò vừa là streamer, vừa kiêm cả admin cộng đồng của tựa game bắn súng tọa độ Bem Bem GO. “Khủng Long Nari” chính là biệt danh mà cộng đồng đặt cho cô nàng này. Ngoài giải đáp thắc mắc, “tâm sự tuổi hồng” quân sư tình cảm thì Thảo Nari cũng rất chăm “bem” giao lưu với 500 anh em. Những lần livestream “đọ súng” của cô nàng thường thu hút hàng ngàn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, những tưởng dân tình sẽ nhường nhịn cô nàng admin siêu dễ thương này hết mức, nhưng không! Cô nàng liên tục bị “bem” bầm dập trên sóng livestream, đến nỗi mấy ngày trước cô nàng đã phải tuyên bố sẽ không... ăn mắm một tháng sau khi bại trận thê thảm trước game thủ “cùng tên”.

Buổi livestream thu hút tới hơn 2.700 lượt bình luận

Theo đó, vào một buổi livestream như thường lệ, sau màn trả lời câu hỏi săn thẻ thì Thảo Nari đã tuyên chiến với hàng ngàn người xem, nếu solo thắng cô nàng thì sẽ nhận được một code “siêu hịn”. Phòng chờ của cô nàng liên tục quá tải bởi lượng người chơi muốn giao lưu quá đông, kết quả chỉ có 5 game thủ may mắn nhất được có cơ hội “đọ súng” với cô nàng mà thôi.

Ở phần bình luận, hầu hết các game thủ đều rất “thương hoa tiếc ngọc”, rằng làm sao có thể xuống tay với con gái, rằng nhất định sẽ nhường nhịn để cho cô nàng thắng tuyệt đối. Thế nhưng đời không như là mơ, tham chiến mới biết ai là thù ai là bạn, dẫn chứng chính là cô nàng Nari đã bị bem bầm dập hết trận này đến trận khác dù nhân vật của cô cũng thuộc dạng “hàng khủng”.

Chênh lệch kỹ năng vẫn là yếu tố quyết định việc "bị hành" của cô nàng

Đương nhiên so với một game thủ ruột của Bem Bem GO thì cô nàng vẫn còn khá non tay, dù tính góc, căn lực khá chuẩn xác nhưng kinh nghiệm chiến đấu đã khiến các nam game thủ dễ dàng kết liễu cô nàng chỉ sau vài lượt bắn. Đương nhiên mỗi game thủ này sẽ nhận được một Giftcode rất giá trị, có lẽ chính phần thưởng này đã trở thành động lực để các nam xạ thủ không thể thủ hạ lưu tình, quyết chiến thắng dù có khiến Nari te tua trên sóng stream hay không đi chăng nữa.

Trận thắng hiếm hoi của cô nàng trong suốt buổi stream

Đặc biệt trong buổi livestream, mọi sự chú ý và tập trung đổ dồn vào ván đấu cuối cùng bởi lẽ (trích nguyên văn của Thảo Nari) đó là “cuộc chiến giữa hai người đàn bà”, một bên là Nari Khủng Long, một bên là “Mắm” - top 3 server 9 ở thời điểm hiện tại. Trận đấu diễn ra lâu ngoài sức tưởng tượng bởi lẽ ở map Bầu Trời Sao, các game thủ thông thường phải đục qua được lớp mây mới có thể damge trúng kẻ địch, chưa kể các lượt bắn hụt, bắn xịt thì nhiều vô kể.

Mây chính là điều khó chịu của bản đồ này

Suốt trận đấu, nữ game thủ Mắm hầu như không thể damge trúng được cô nàng Nari cũng chính vì những đám mây cản trở này. Trong khi đó với lợi thế địa hình tốt hơn, Nari liên tục kick Pow thẳng mặt đối thủ, Nari thì còn đầy máu trong khi nhân vật của Mắm càng ngày càng trong tình trạng “hấp hối”.

Nhưng 30 chưa phải là Tết, đối với các game thủ bắn súng tọa độ thì đều hiểu một chân lý: có rất nhiều cách để “giết người”, và đục chính là một tuyệt kỹ trong số đó. Bằng một pha “máy bay” chuẩn xác mặt đối mặt kèm pha đục lỗ góc siêu cao không thể nào trượt được, người chơi Mắm đã bất ngờ giành chiến thắng khi chỉ còn “một nhúm” máu trong sự tức tưởi phát khóc của cô nàng Khủng Long: “Em thề em sẽ không bao giờ ăn mắm nữa!!!”.

Trận đấu giữa Nari và Mắm

Buổi livestream đã thu hút tới gần 10.000 lượt xem và 2.700 lượt bình luận trực tiếp, chứng tỏ sức hút không thể bàn cãi của cô nàng cùng với độ “máu” của cộng đồng Bem Bem GO. Đối với các Bem thủ thì Nari luôn là một admin rất có tâm và dễ gần, luôn chăm chỉ giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người và không bỏ qua bất cứ một ý kiến hay bình luận nào. Điều này khiến cộng đồng luôn cảm thấy vô cùng gắn kết và gần gũi, nhất là khi buổi livestream nào cũng đều là cơn mưa thẻ cào cùng Giftcode vô cùng “thơm”.

